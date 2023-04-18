Hangi parti kaç milletvekili çıkartacak? 81 ildeki listeler tek tek analiz edildi! Memleket ve Zafer Partisi...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 26 gün kala partiler ve adaylar saha çalışmalarına hız verirken, milletvekili aday listelerinin belli olmasının ardından herkes "Hangi parti hangi ilde kaç milletvekili çıkarır?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Yer yer liste tartışmalarının yaşandığı gerek muhalefet gerek iktidar cephesinde hâlâ 'ortak liste' iddiaları gündemdeki yerini korurken, her iki taraf da 300 milletvekili çıkarabilme amacında.

Yeni seçim sistemiyle birlikte hangi partinin ya da ittifakın kaç milletvekili çıkaracağı bu seçime özel daha bir merak konusu olurken, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, gönüllü olarak seçim araştırmaları yapan Mehmet Günal Ölçer’in kurucusu olduğu Polimetre Veri Madenciliği ve Analiz’in partilerin hangi ilde kaç milletvekili çıkaracağına ilişkin çalışmasına yer verdi.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Muhtarlık Askı Listelerini dikkate alarak yapılan çalışmada, 8 senaryo üzerinde çalışıldı. Bu oranlar ve sayılar tespit edildikten sonra 8 ayrı ittifak senaryosuna göre her ilde her partinin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

MEMLEKET VE ZAFER PARTİSİ VEKİL ÇIKARTAMIYOR

Polimetre'nin araştırmasına göre seçimin iddialı partilerinden Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi de, Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi de milletvekili çıkaramıyor.

HANGİ PARTİ/İTTİFAK TOPLAM KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Ölçüme göre, seçim bölgelerine göre ittifak analizleri şöyle:

CHP listesinden seçime giren 5 siyasi parti 246 milletvekili, Cumhur ittifakı 206 milletvekili, ittifak ağırlığını HDP'nin oluşturduğu ittifaktan 77 milletvekili, İYİ Parti'den 41 milletvekili, MHP'den ise 30 milletvekili seçilebileceği bulunmuş. Bunların illere göre dağılımı da yapıldı.

Bazı illerde İYİ Parti adayları CHP, bazılarında ise CHP adayları İYİ Parti listesinden seçime katılacak.

PARTİLER TEK LİSTEDE SEÇİME GİRSEYDİ...

Ölçer; “Eğer bütün illerde tek liste olarak seçime girselerdi, AKP 15, MHP 1, HDP 2 milletvekili eksik çıkaracaktı. Bu durumda CHP ve İYİ Parti 18 milletvekili eksik çıkaracak” dedi.



