HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Hangi parti kaç milletvekili çıkartacak? 81 ildeki listeler tek tek analiz edildi! Memleket ve Zafer Partisi...

Hangi parti kaç milletvekili çıkartacak? 81 ildeki listeler tek tek analiz edildi! Memleket ve Zafer Partisi...

18.04.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 26 gün kala; hangi partinin, hangi ilden, kaç milletvekili çıkarabileceği tek tek analiz edildi. Yapılan araştırmada 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarına göre 81 ildeki olası milletvekili dağılımı hesaplanırken, hangi parti ve ittifakın kaç milletvekili çıkarabileceği de belirlenirken; bazı illerdeki değişimler dikkat çekti. Muharrem İnce'nin liderliğindeki Memleket Partisi ve Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi için ortaya çıkan sonuç ise gündem yarattı. İşte detaylar..

Hangi parti kaç milletvekili çıkartacak? 81 ildeki listeler tek tek analiz edildi! Memleket ve Zafer Partisi...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 26 gün kala partiler ve adaylar saha çalışmalarına hız verirken, milletvekili aday listelerinin belli olmasının ardından herkes "Hangi parti hangi ilde kaç milletvekili çıkarır?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Yer yer liste tartışmalarının yaşandığı gerek muhalefet gerek iktidar cephesinde hâlâ 'ortak liste' iddiaları gündemdeki yerini korurken, her iki taraf da 300 milletvekili çıkarabilme amacında.

Yeni seçim sistemiyle birlikte hangi partinin ya da ittifakın kaç milletvekili çıkaracağı bu seçime özel daha bir merak konusu olurken, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, gönüllü olarak seçim araştırmaları yapan Mehmet Günal Ölçer’in kurucusu olduğu Polimetre Veri Madenciliği ve Analiz’in partilerin hangi ilde kaç milletvekili çıkaracağına ilişkin çalışmasına yer verdi.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Muhtarlık Askı Listelerini dikkate alarak yapılan çalışmada, 8 senaryo üzerinde çalışıldı. Bu oranlar ve sayılar tespit edildikten sonra 8 ayrı ittifak senaryosuna göre her ilde her partinin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

MEMLEKET VE ZAFER PARTİSİ VEKİL ÇIKARTAMIYOR

Polimetre'nin araştırmasına göre seçimin iddialı partilerinden Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi de, Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi de milletvekili çıkaramıyor.

HANGİ PARTİ/İTTİFAK TOPLAM KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Ölçüme göre, seçim bölgelerine göre ittifak analizleri şöyle:

CHP listesinden seçime giren 5 siyasi parti 246 milletvekili, Cumhur ittifakı 206 milletvekili, ittifak ağırlığını HDP'nin oluşturduğu ittifaktan 77 milletvekili, İYİ Parti'den 41 milletvekili, MHP'den ise 30 milletvekili seçilebileceği bulunmuş. Bunların illere göre dağılımı da yapıldı.

Bazı illerde İYİ Parti adayları CHP, bazılarında ise CHP adayları İYİ Parti listesinden seçime katılacak.

PARTİLER TEK LİSTEDE SEÇİME GİRSEYDİ...

Ölçer; “Eğer bütün illerde tek liste olarak seçime girselerdi, AKP 15, MHP 1, HDP 2 milletvekili eksik çıkaracaktı. Bu durumda CHP ve İYİ Parti 18 milletvekili eksik çıkaracak” dedi.

HGHFH


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soylu: Erdoğan’la beraber millet uçağa binmeye başladıSoylu: Erdoğan’la beraber millet uçağa binmeye başladı
Gündem olan iddiaya Akşener sert çıktı! "Günahtır günah”Gündem olan iddiaya Akşener sert çıktı! "Günahtır günah”
Açıklamaları gündem olmuştu! CHP'den aday gösterilmeyen Suzan Şahin suskunluğunu bozduAçıklamaları gündem olmuştu! CHP'den aday gösterilmeyen Suzan Şahin suskunluğunu bozdu
Anahtar Kelimeler:
seçim Milletvekili

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 'Kürtler' notuyla paylaştı

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 'Kürtler' notuyla paylaştı

Bakan Nebati'den enerji fiyatlarına ilişkin açıklama

Bakan Nebati'den enerji fiyatlarına ilişkin açıklama

Sudan'daki çatışmaların büyük bilançosu: 180'den fazla ölü, 1800'den fazla yaralı

Sudan'daki çatışmaların büyük bilançosu: 180'den fazla ölü, 1800'den fazla yaralı

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

Emret Komutanım'ın 'Foto Fato'suydu! Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Emret Komutanım'ın 'Foto Fato'suydu! Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

İstanbul'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.