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Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi: ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ tartışması…

18.04.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevzular Açık Mikrofon’da Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın katıldığı bölümün çekimleri esnasında kavga çıktı. Çıkan kavgada salonda bir anda ortalık karıştı. Oğuzhan Uğur’da çıkan kavga ile ilgili açıklamada bulunurken “Ara verdiğimiz esnada Kürt arkadaşlarla Zafer Partili arkadaşlar “Ne mutlu Türk’üm diyene” tartışması yaşamışlar… Bağırışlar ve çağırışlar. Haberi alınca hemen sahneye döndüm ve müdahale ettim” ifadelerini kullandı. Öte yandan çekim esnasında bir kişinin de fenalaştığı öğrenildi

Yayınlandığı günden bu yanan izlenme rekorları kıran Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon isimli programın çekiminde bu kez kavga çıktı. Sinan Oğan’ın katıldığı programın çekimlerinde yaşanan tartışma sırasında fenalaşanlar olduğu öğrenildi.

Programa davetli olan Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Ogan'ın programının çekiminin yapıldığı esnada seyircilerden bir gencin "Ben Kürt'üm. 'Ne mutlu Türk'üm diyene!' demek istemiyorum, buna karşıyım." demesinin ardından salonda tansiyon bir anda yükseldi.

Bu cümlenin ardından hep bir ağızdan "Ne Mutlu Türküm diyene!" diye bağıran gençler ile söz konusu ifadeyi dile getiren genç arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olaya güvenlik görevlileri müdahale ederek genci salondan uzaklaştırdı. Mevzular Açık Mikrofon’da yaşanan kavganın ardından Oğuzhan Uğur’dan da bir açıklama geldi.

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‘İLK KAVGA MAALESEF BU BÖLÜMDE ÇIKTI’

Oğuzhan Uğur programda çıkan kavga ile ilgili sosyal medyadan paylaştığı ilk mesajında “11. Bölüm devam ediyor. İnanılmaz sakin geçiyor diye seviniyordum… Fakat Mevzular Açık Mikrofon’un ilk kavgası maalesef bu bölümde çıktı. Yatıştık, sakiniz, devam ediyoruz. Siz nasılsınız? İzleyebildiniz mi 10. Bölümü? Şu an izlenme 2 milyonu geçmiş durumda. Program bitince okuyacağım yorumları.” İfadelerini kullandı.

“‘NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE’ TARTIŞMASI YAŞANDI”

İkinci mesajında ise Sinan Oğan bölümü hakkında değerlendirmelerde bulunan Uğur, çekim esnasında yaşanan kavganın detaylarını şu şekilde anlattı:

"Sinan Oğan bölümü az evvel bitti. 6 saat 20 dakika sürdü. Salonda CHPliler çoğunluktaydı, HDPliler ve Ak Partililer de vardı. Ancak söylemem gerekiyor, fazlaca Zafer Partili de vardı. Oğan hakkında fazla magazin olmaması sebebiyle daha çok vaatler konuşuldu. Ara verdiğimiz esnada Kürt arkadaşlarla Zafer Partili arkadaşlar “Ne mutlu Türk’üm diyene” tartışması yaşamışlar… Bağırışlar ve çağırışlar. Haberi alınca hemen sahneye döndüm ve müdahale ettim.

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‘BİR KİŞİ HAFİF FENALAŞTI’

Konuyu yine taraflara söz hakkı tanıyarak hızlıca çözdük. Detayları tanıtımda izleyeceksiniz. Ayrıca bir arkadaşımız hafif fenalaştı. Sağlık ekibimiz derhal müdahale etti. Kendini iyi hissedince arkadaşımızı tekrar salona aldık. Sonuç olarak enteresan bir bölüm oldu. Aksadık ama düşmedik. Kazasız belasız bitirdik çok şükür. Ben tabii yine acayip harikaydım... Tanıtımlar yakında."

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Sinan Oğan Oğuzhan Uğur kavga

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