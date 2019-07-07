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Son süngerci Aksona Mehmet, Bodrum'da törenle karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 20:27 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Aksona Mehmet' olarak tanıtan son süngerci Mehmet Baş, yeni nesillere sünger avcılığını aktarmak için çıktığı Bozcaada seferinden döndü.

Son süngerci Aksona Mehmet, Bodrum'da törenle karşılandı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Aksona Mehmet' olarak tanıtan son süngerci Mehmet Baş, yeni nesillere sünger avcılığını aktarmak için çıktığı Bozcaada seferinden döndü. Mehmet Baş, limanda CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir topluluk tarafından törenle karşılandı.
Geçen 21 Haziran'da Halil Aktaş, Özdemir Gemici ve Ferhat Borucu ile birlikte yeni nesillere sünger avcılığını anlatmak için Bodrum'dan yelken açtı. 33 saatlik aralıksız deniz yolcuğu sonrası Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine ulaşan Aksona Mehmet, burada kaldığı sürece günde 2 kez dalış yaparak çıkardığı süngerlerin zenginliğiyle büyüledi. 16 gün süren yolculuğun ardından dün akşam Bodrum'a dönen Aksona Mehmet ve beraberindekiler Bodrum Limanı'nda törenle karşılandı. Karşılama törenine CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, belediye meclis üyeleri, denizciler, eski süngerciler ve vatandaşlar katıldı. Bodrum Bandosu'nun seslendirdiği marşlar eşliğinde gerçekleşen karşılama törenini yerli ve yabancı turistlerde ilgiyle izledi.
Karşılama töreninde konuşan 'Aksona Mehmet' olarak bilinen Mehmet Baş, 1965 yılında 15 yaşındayken deniz kültürürün içine girdiğini belirterek, "54 yıdır Doğu Akdeniz'den Sicilya'ya bütün buralara bu süngercilik kültürünü tanıtmak için gittim, dostlar edindim. Kuzey Afrika kıyılarından Çanakkale'ye kadar Ege, Akdeniz kıyılarında isimsiz mezar bıraktı bu insanlar. Yelkenle, kürekle gitti, karınca kaderince bu sarı altına dönüşen siyah incileri oralardan çıkartıp getirdi. İşte onların anısına gittim bu yolculuğa" dedi.
'EMEKTAR SÜNGERCİLERE BORÇLUYUZ'
Bodrum'un tüm değerlerine özen göstereceklerini ve gelecek nesillere aktarmak için gerekli çalışmaları yapacağını kaydeden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, süngercilerin Bodrum'un tarihinde çok önemli bir yer tutttuğunu söyledi. Başkan Aras, "Bodrum'da şu an denizclik varsa, ahşap tirhandil, gulet imalatı varsa, işte biz bunu bu emektar süngercilere borçuluyuz. Aynı zamanda mavi yolculuğun başlangıcıdır süngercilik. Bu toprakların en büyük değerlerinden bir tanesi Cevat Şakir yine bir tirhandille yanında Azra Erhat ile Sebahattin Eyüboğlu ile Gökova'ya açılmıştır. Bütün kitapları Gökova, Ege üzerinedir. Süngercilerin yaşamları üzerinedir. Cefakar yaşamları üzerinedir. Bizler bu kültüre sahip çıkıyoruz" dedi.
'SÜNGERCİLİK TARİHİ MÜZESİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'
Başkan Aras konuşmasının devamında Bodrum'a 'Süngercilik Tarihi Müzesi'ni' kazandırmak için çalışmalara başladıklarına dikkati çekip, "Şimdi bizim ilk yapacağımız işlerden birisi yıllardır yapılmayan, eksik bir şey. Bu her yer de Ege'deki adalarda da var. Bu, bir süngercilik tarihi müzesi ve süngercilik müzesi. Şu an Bodrum'da yok. Biz, bu müzeyi kuruyoruz sevgili dostlar. Ayrıca, UNESCO'nun da kültürel değerlere olduğu kadar insanlara da sahip çıktığını biliyoruz. İşte yine kültüre, tarihe damga vuran insanlara verdiği bir paye var Mehmet ağabey de buna 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak tek adaydır" diye konuştu.
Başkan Aras konuşmasının ardından Aksona Mehmet'e teşekkür ederek tüm zamanların sünger avcılarının anısına bir teşekkür plaketi verdi. Aksona Mehmet ve Başkan Aras daha sonra teknedeki süngerleri inceleyi, vatandaşlarla sohbet etti.

FOTOĞRAFLI

Son süngerci Aksona Mehmet, Bodrum'da törenle karşılandıSon süngerci Aksona Mehmet, Bodrum'da törenle karşılandıSon süngerci Aksona Mehmet, Bodrum'da törenle karşılandıSon süngerci Aksona Mehmet, Bodrum'da törenle karşılandı

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