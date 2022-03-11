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Son üç ayda yaşadıklarınız çok önemli! Bu belirtiler varsa hemen doktora gidin

11.03.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük yaşantıyı derinden etkileyen ve ülkemizde birçok kişide var olduğu tahmin edilen inflamatuvar bağırsak hastalıkları daha çok 20′li ve 30′lu yaşlarda görülüyor. 3 aydan uzun süren karın ağrısı, son 3 ayda kilo kaybı, son 3 ayda ateşlenme gibi birkaç aya yayılan belirtileriniz varsa bir gastroenteroloji uzmanına giderek gerekli tetkikleri yaptırmanız önemlidir.

Son üç ayda yaşadıklarınız çok önemli! Bu belirtiler varsa hemen doktora gidin

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında düzenli doktor kontrollerinin aksatılmaması önemli. Günlük yaşantıyı derinden etkileyen ve ülkemizde birçok kişide var olduğu tahmin edilen inflamatuvar bağırsak hastalıkları daha çok 20′li ve 30′lu yaşlarda görülüyor.

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Ülseratif kolit ve Crohn hastalığını içeren, bağırsak duvarının ve iç tabakasının iltihaplanması sonucu oluşan inflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH), bulaşıcı olmayan ve kronik bir hastalıktır. Dünyada tanı almış 7 milyona yakın İBH hastası bulunduğu tahmin edilmektedir.

İnflamatuvar bağırsak hastalığında 3 aydan uzun süren karın ağrısı, son 3 ayda kilo kaybı, son 3 ayda ateşlenme gibi birkaç aya yayılan kriterler bulunabildiğinden, kişinin kendi sağlık geçmişiyle ilgili bilgilere hâkim olması önem taşımaktadır. Diğer önemli belirtiler ishal, kanlı dışkılama, ateş ve kilo kaybıdır.6

BESLENME PLANLAMASI ÇOK ÖNEMLİ

Hastalığın aktif döneminde beslenmenin dikkate alınmasının önemli olduğunu belirten İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Akyüz, “İnflamatuvar bağırsak hastalığının tedavisinde beslenme planlaması büyük yer tutuyor. Hastalığın aktif olduğu dönemlerde aşırı yağlı ve karbonhidratlı gıdalardan, çiğ sebze ve meyvelerden kaçınılması; darlığı olan hastaların posalı gıdalar (yaş hurma, petek bal gibi) tüketmemesi hastalık yönetiminde yararlıdır.” dedi. Ayrıca, hastaların internette gördüğü her türlü bilgiye güvenmemelerini vurgulayan Prof. Dr. Filiz Akyüz, diyet değişikliği gibi durumlarda bile mutlaka tedavisini takip eden gastroenteroloji uzmanına danışmanın önemine değindi.

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KONTROLLERİN AKSATILMAMASI GEREKİYOR

Özellikle pandemi döneminde doktor kontrollerinin aksatılmaması ve düzenli kontrollerin önemini vurgulayan Prof. Dr. Filiz Akyüz şu bilgileri verdi: “İBH belirtileri gösteren hastaların bir gastroenteroloji uzmanına giderek gerekli tetkikleri yaptırmaları ve sonrasında tedavi süreçlerini aksatmamaları gerekmektedir. Hekimlerinin uygun gördüğü tedavileri, uygun sürede ve dozda almaları, kendi kararlarıyla tedaviye ara vermemeleri ve belirtilen tarihlerde kontrollerini aksatmamaları kendi sağlıkları açısından çok önemlidir.”


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