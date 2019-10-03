Sonbahar estetik trendlerinde iple yüz askılamayı keşfedin!

İple yüz askılama işleminde bunun için özel olarak tasarlanmış olan ameliyat ipleri kullanılır. Farklı miktarda germe elde etmek için farklı tiplerde ipler kullanılabilir. İple yüz askılama işleminden önce lokal anestezi kremi uygulanır. Daha sonra önceden belirlenmiş olan yerlere kanüller yardımı ile ipler yerleştirilir. Kanüllerin içerisinde itilen ipler belirlenen konumlara uygulandığında ise cilde yatıştırıcı kremler uygulanarak işlem sonlandırılır.

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, iple yüz askılama (V Lift uygulaması) hakkında tüm bilinmeyenleri bizler için paylaştı. Özellikle yanak ve çene bölgesinde meydana gelen sarkmalarda yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilir. Cildin altına yerleştirilen ipler ile beraber gergin bir görünüm elde edilir. Ayrıca bir kaç hafta boyunca ciltte kollajen üretiminin tetiklenmesi ile beraber operasyondan elde edilen sonuç daha etkili. Cildin kaybettiği elastikiyetini geri kazanması aynı zamanda sarkan bölgelerin toparlanmasına yardımcı olur.

İşlemde kullanılan ipler tamamen cildin altında kaldığı için dışarıdan herhangi bir şekilde görülmez. Uygulama sonrasında istenen etki yaklaşık 15 gün sonra ortaya çıkmaya başlamakta ancak tam etkinin görülebilmesi ise 3 ayı bulabilir. Uygulamada kullanılan ipler son derece dayanıklı olduğu için herhangi bir olumsuz durum ortaya çıkmaz.

UYGULAMA SONRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İple yüz askılama sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı şeyler bulunur. Uygulama her ne kadar kolay ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilse de uygulamayı takip eden 2-3 gün boyunca hafif ağrının meydana gelebilir. Ancak bu ağrılar hafif ağrı kesiciler ile kolay bir şekilde kontrol altına alınır.

Hastaların bu süre içerisinde yüzüstü yatmaktan kaçınmaları gerekir. 3-5 gün boyunca da yüzü ovuşturma hareketlerini yapmamak ve temas içeren, ağır sporlardan uzak durulması tavsiye edilir.

Aşırı güneşte kalmamak ya da sauna veya hamam gibi çok sıcak ortamlarda bulunmak da enfeksiyon riskini arttırabilir. Diş muayenesi ya da yüz cerrahisi uygulamaları ise iple yüz askılama işleminden 3 hafta sonra ancak yapılması önerilir.