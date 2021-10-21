Sonbahar gelini olacakların dikkatine! Bu makyaj modelleri tam size göre...

Sonbahar gelini olarak nasıl bir makyaj yapacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Mevsimle ahenk içinde olan makyaj modelleri daha çekici gelebilir. Koyu tonlarda yaptığınız makyajlar sonbahar aylarında planladığınız düğününüz ile uyum sağlar. Ayrıca toprak tonları ve kurumuş yapraklarla uyum sağlayan turuncu tonlarındaki makyajları inceleyebilirsiniz. İşte sizin için hazırlamış olduğumuz sonbahar düğünü makyaj modelleri...

KOYU BİR GÖZ MAKYAJI YAPABİLİRSİNİZ!

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle soğumaya başlayan havalara koyu renkli makyajlar uygun olabilir. Rüzgarlı havalar ve uçuşan yapraklarla yaptığınız makyajın bir arada olması etkileyici durur. Koyu renk farlar kullanarak göz makyajınızı yapabilirsiniz.

Far paletinizde yer alan siyah ve gri tonlarını karıştırarak koyu renk göz makyajı elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra lacivert tonlarını ve koyu kahverengi farları da kullanabilirsiniz.

Seçtiğiniz koyu tonlardaki farları açık bir tondaki farla beraber karıştırarak daha etkileyici bir görünüm yakalayabilirsiniz. Koyu kahverengi far ile gözlerinize kuyruk yapabilirsiniz. Ayrıca açık kahverengi tonlarını gözünüzün ortasına uygulayarak gölge etkisi verebilirsiniz. Uyguladığınız farları güzelce karıştırmaya dikkat etmeniz gerekir. Böylelikle makyajınız homojen hale gelir ve bir bütün olarak durur.

Gözünüzün üzerine uygulama yaptıktan sonra aynı tonları karıştırarak alt kirpik diplerine de uygulayabilirsiniz.

Koyu göz makyajınızla beraber göz pınarlarınıza highlighter uygulayarak minik bir ışıltı görüntüsü katabilirsiniz.

RİMEL VE EYELİNER SÜRMEYİ UNUTMAYIN!