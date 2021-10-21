KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Sonbahar gelini olacakların dikkatine! Bu makyaj modelleri tam size göre...

Sonbahar gelini olacakların dikkatine! Bu makyaj modelleri tam size göre...

21.10.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar aylarında bir düğün planlıyorsanız sonbahar makyaj modellerine göz atabilirsiniz. Sonbahar havasına uyum sağlayan ve bu aylardaki renklere eşlik eden makyaj stillerini tercih edebilirsiniz. Gelinliğinizin tarzına ve düğününüzün konseptine göre koyu tonlarda sonbahar makyajları arasından seçim yapabilirsiniz. İşte size yardımcı olacak detaylar...

Sonbahar gelini olacakların dikkatine! Bu makyaj modelleri tam size göre...

Sonbahar gelini olarak nasıl bir makyaj yapacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Mevsimle ahenk içinde olan makyaj modelleri daha çekici gelebilir. Koyu tonlarda yaptığınız makyajlar sonbahar aylarında planladığınız düğününüz ile uyum sağlar. Ayrıca toprak tonları ve kurumuş yapraklarla uyum sağlayan turuncu tonlarındaki makyajları inceleyebilirsiniz. İşte sizin için hazırlamış olduğumuz sonbahar düğünü makyaj modelleri...

KOYU BİR GÖZ MAKYAJI YAPABİLİRSİNİZ!

  • Sonbahar mevsiminin gelmesiyle soğumaya başlayan havalara koyu renkli makyajlar uygun olabilir. Rüzgarlı havalar ve uçuşan yapraklarla yaptığınız makyajın bir arada olması etkileyici durur. Koyu renk farlar kullanarak göz makyajınızı yapabilirsiniz.

  • Far paletinizde yer alan siyah ve gri tonlarını karıştırarak koyu renk göz makyajı elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra lacivert tonlarını ve koyu kahverengi farları da kullanabilirsiniz.

  • Seçtiğiniz koyu tonlardaki farları açık bir tondaki farla beraber karıştırarak daha etkileyici bir görünüm yakalayabilirsiniz. Koyu kahverengi far ile gözlerinize kuyruk yapabilirsiniz. Ayrıca açık kahverengi tonlarını gözünüzün ortasına uygulayarak gölge etkisi verebilirsiniz. Uyguladığınız farları güzelce karıştırmaya dikkat etmeniz gerekir. Böylelikle makyajınız homojen hale gelir ve bir bütün olarak durur.

  • Gözünüzün üzerine uygulama yaptıktan sonra aynı tonları karıştırarak alt kirpik diplerine de uygulayabilirsiniz.

  • Koyu göz makyajınızla beraber göz pınarlarınıza highlighter uygulayarak minik bir ışıltı görüntüsü katabilirsiniz.

RİMEL VE EYELİNER SÜRMEYİ UNUTMAYIN!

  • Farınızın üzerine ince bir eyeliner çekebilirsiniz. Eyeliner gözlerinizi daha çekik gösterebilir ve makyajınızı daha zengin kılar. Sonbahar havasıyla uyum sağlaması için kahverengi tonlarındaki eyeliner çeşitlerini de tercih edebilirsiniz.

  • Rimel uygulaması yaptığınızda kirpikleriniz daha kalkık ve uzun durabilir. Ayrıca dramatik bir etki yakalamak için kirpiklerinizi kıvırdıktan sonra rimel sürebilirsiniz.

  • Eyeliner ve rimel sürecekseniz, suya dayanıklı ürünler kullanmanız gerekebilir. Düğün gününüzde duygusal anlar yaşadığınızda rimelinizin ve eyelinerınızın bozulmaması için dayanıklı ürünler seçebilirsiniz. Bu sayede ışıltınızdan ve etkileyici görünümünüzden bir şey kaybetmezsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cildiniz mahvolabilir! Siz de makyaj yapmak zorunda kalıyorsanız bunlara dikkat edin!Cildiniz mahvolabilir! Siz de makyaj yapmak zorunda kalıyorsanız bunlara dikkat edin!
Tekirdağ'da mide bulandıran olay! İki kız çocuğunu da taciz etmişTekirdağ'da mide bulandıran olay! İki kız çocuğunu da taciz etmiş
Fazla makyaj yapmak zorunda kalıyorsanız...Fazla makyaj yapmak zorunda kalıyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Onu hiç böyle görmediniz! Seks işçisini oynamış!

Onu hiç böyle görmediniz! Seks işçisini oynamış!

EDHO yeni sezondan olay görüntüler! Veda mı ediyor?

EDHO yeni sezondan olay görüntüler! Veda mı ediyor?

En iyi diziler belli oldu! İşte son yıllara damga vuran yapımlar

En iyi diziler belli oldu! İşte son yıllara damga vuran yapımlar

Siyah mayosuyla poz verdi! "O zaman dans"

Siyah mayosuyla poz verdi! "O zaman dans"

Aşı karşıtlığı yorumu olay oldu! Çipi koyacak olsam ona koyarım

Aşı karşıtlığı yorumu olay oldu! Çipi koyacak olsam ona koyarım

Haftanın en zor günündeyiz!

Haftanın en zor günündeyiz!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bu yılın yükselen trendi kapitone desenli birbirinden farklı ürünler

Bu yılın yükselen trendi kapitone desenli birbirinden farklı ürünler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mucize sonuç! Uyluklarınıza sürün ve sonucu bekleyin

Mucize sonuç! Uyluklarınıza sürün ve sonucu bekleyin

Emziren anneler dikkat!

Emziren anneler dikkat!

Tüy dökme sorununa çözüm bulundu! Sadece 5 adımda...

Tüy dökme sorununa çözüm bulundu! Sadece 5 adımda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.