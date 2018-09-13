Sonbahara yepyeni bir ciltle merhaba deyin

Kişiye özel içerikli ‘Bio Heating Mask’ yöntemi yazın kuruyan, lekelenen ve güneşten yıpranan cildinizi yeniden sağlıklı duruma getiriyor.

Beş haftalık kür halinde uygulanan yöntem, yüz cildindeki su, vitamin ve kolejen eksikliğini tamamlayıp gerekli fonksiyonlarını yerine getirerek canlanıp tazeleniyor.

Yaz sonrası, mevsimsel değişimden kaynaklanan zararlı etkileriyle ciltte oluşan nem kaybı, kuruluk, yağlanma, lekelenme ve deri kalınlaşması gibi sorunlar yaşanıyor. ‘Bio Heating Mask’ yoğun bakımla cildinizi yeniden sağlıklı duruma getiriyor. Bir çok ünlünün uğrak yeri olan Enes Bio Estetik Centerin uzmanları, Türkiye’de ilk ve tek Bio Heating Mask’ uygulamasını gerçekleştiren kişilerdir.

Tabii mineral içerikli maske hamur biçiminde tüm yüz, boyun ve dekolteye sürülüyor. Maskenin ısısı doğal olarak ‘42’ dereceye kadar yükselip tekrar ‘0’ dereceye kadar düşerek soğuyor. Maskenin ısınma ve soğuma işlemi sırasında önceden, kişinin cilt tipi ve sorununa yönelik seçilen etken maddeler cilde iyice nüfuz ediyor. 30 dakikalık bekleme süresinden sonra cilt hücreleri canlanıyor ve cilt fonksiyonları düzenleniyor. Kişinin yüz kaslarını hareket ettirmesiyle maske kalıp şeklinde çıkartılıyor.