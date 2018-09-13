Sonbahara yepyeni bir ciltle merhaba deyin

Kişiye özel içerikli ‘Bio Heating Mask’ yöntemi yazın kuruyan, lekelenen ve güneşten yıpranan cildinizi yeniden sağlıklı duruma getiriyor.
Beş haftalık kür halinde uygulanan yöntem, yüz cildindeki su, vitamin ve kolejen eksikliğini tamamlayıp gerekli fonksiyonlarını yerine getirerek canlanıp tazeleniyor.
Yaz sonrası, mevsimsel değişimden kaynaklanan zararlı etkileriyle ciltte oluşan nem kaybı, kuruluk, yağlanma, lekelenme ve deri kalınlaşması gibi sorunlar yaşanıyor. ‘Bio Heating Mask’ yoğun bakımla cildinizi yeniden sağlıklı duruma getiriyor. Bir çok ünlünün uğrak yeri olan Enes Bio Estetik Centerin uzmanları, Türkiye’de ilk ve tek Bio Heating Mask’ uygulamasını gerçekleştiren kişilerdir.
Tabii mineral içerikli maske hamur biçiminde tüm yüz, boyun ve dekolteye sürülüyor. Maskenin ısısı doğal olarak ‘42’ dereceye kadar yükselip tekrar ‘0’ dereceye kadar düşerek soğuyor. Maskenin ısınma ve soğuma işlemi sırasında önceden, kişinin cilt tipi ve sorununa yönelik seçilen etken maddeler cilde iyice nüfuz ediyor. 30 dakikalık bekleme süresinden sonra cilt hücreleri canlanıyor ve cilt fonksiyonları düzenleniyor. Kişinin yüz kaslarını hareket ettirmesiyle maske kalıp şeklinde çıkartılıyor.
Zararlı güneş ışınları, yanı sıra hava kirliliği, stres ve hormonlu gıdaların cildin bozulmasına yol açtığını belirten uzmanlar, cildin depolama kapasitesi ve kolejen hidrofili azalması ile cilt yumuşaklığını, esnekliğini yitiriyor. Ayrıca metabolizmanın yavaşlaması da hücrelerin yenilenmesini güçleştiriyor. Bu durumda üst deri kalınlaşıp kuruyor ve serbest radikallerden olumsuz etkileniyor.’Bio Heating Mask’ yöntemi, iç ve dış etkenlerinin ciltte yol açtığı yaşlanmayı önlediğini, kürden sonra cildin yenilendiğini, yağ ve nem dengesinin düzene girdiğini vurguluyorlar.
Yoğun makyaj ve düzensiz beslenmeden dolayı, ciltlerinde yağlanma ve sivilce gibi problemlerle karşılaşan genç ciltler, cildi hızlı şekilde dengeye kavuşturduğu için ‘Bio Heating Mask’ yöntemini tercih ediyorlar.
Genç ciltler için: Özel olarak hazırlanan ‘Bio Heating Mask’ Olean Saeure etken madde içerikli Hydro Serum yağlı, sivilce oluşumlu ciltlerde yağ üretimini azaltarak, yağlanmayı dengeliyor ve sivilce oluşumunu önlüyor.
Orta yaş cildi: Orta yaş gurubunda olanlar kuru cilt yapısına sahipler ve erken kırışma, yaşlanma belirtilerine yönelik, Hyaluron Saeure etken madde içerikli maske uygulanarak, cilt tazeleniyor ve genç görünüme kavuşuyor.
Olgun yaş cildi: Yorgun olan ciltlere, özel olarak hazırlanan ‘Bio Heating Mask’ içeriğinde Hyaluron Saeure, Lipide, Phyto Hormone, Instante Effect etken maddeler yoğunlukta. Bu maddeler kırışıklıkları azaltırken gevşemeleri de toparlama özelliğine sahipler.
BİO HEATİNG MASK ÖZELLİKLERİ
Bilgisayar ortamında cilt analizi uygulanır, kişinin cilt tipine ve yaşına göre ürün seçilir 1,5 saatlik bakım uygulanır. Her cilt tipine ve her yaş gurubuna, kişiye özel uygulanır. Cilt fonksiyonlarını dengeleyerek, cildi hızlı şekilde tazeleyip ve gençleştirme özelliğine sahiptir.
Güzellik dolu günler dileği ile..
Nesrin Sürer
İnt.Dipl. Kozmetisyen
www.enesbioestetikcenter.com
Okuyucu Yorumları 0 yorum