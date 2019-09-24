Sonbaharda en çok tercih edilen estetik operasyonlar

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, sonbahar mevsiminde en çok tercih edilen estetik operasyonları ve nedenlerini bizler için sıraladı.
Yaz ile birlikte tatilin de geride kalması aynı zamanda birçok kişiyi ertelediği estetik uygulamalara itiyor. Sonbahar ayrılarında estetik uygulamalarında artış yaşanmasının bir diğer nedeni ise tatilin sona erip şehre dönüşün başlaması.
Sonbaharda estetik yaptırmanın birçok avantajı da var. Bu mevsimin hava koşulları, ayrıca estetik operasyon sonrası dönem için de oldukça ideal. Birçok estetik operasyon sonrasında direkt olarak güneş ışığına çıkmaması gerekir. Bu nedenle sonbaharda güneş ışığına dikkat etmek daha kolaydır.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN UYGULAMALAR
Sonbahar aylarında en çok tercih edilen estetik uygulamaların başında yenilenme ve tazelenme geliyor. Sıcak ve yıpratıcı yaz aylarında zarar gören cilt için yenilenme dönemi olarak kabul edilir. Bu yenilenme vücudun en çok göz önünde bulunan bölgesi olan yüzde başlar.
Yaz aylarında deniz, kum ve güneşin neden olduğu lekeleri ve yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar popüler hale geldi. Yüz bölgesine yapılan dolgu uygulamaları sonbahar aylarının vazgeçilmezlerinden.
Bu sayede daha canlı, ışıltılı ve genç bir görünüm elde edilir. Peeling gibi ölü deriyi atarak cilt bakımı sağlayan uygulamalar da dolgular ile beraber sonbaharda en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor.
SONBAHARIN AVANTAJLARI
Sonbahar ile beraber hava sıcaklığının düşmesi, birçok uygulamanın daha avantajlı bir şekilde yapılabilmesinin önünü açtı. Bu nedenle sadece bakım ve dolgu uygulamalar değil diğer büyük operasyonlar da sonbahar aylarında tercih ediliyor.
Havanın serinlemesi sayesinde estetik uygulamalar sonrasında oluşacak ödem ve enfeksiyon riski yaz aylarına göre önemli ölçüde düşer. Ayrıca insanların sonbahar aylarında daha kalın giyinmeye başlaması, operasyon yapılan bölgelerin dış etmenlerden daha kolay bir şekilde korunmasını sağlar.
Bu nedenle iyileşme süreci diğer mevsimlere göre daha konforlu bir şekilde geçer. Bundan dolayı yüz estetiği, meme estetiği ya da liposuction gibi operasyonlar sonbahar aylarının gözdesi haline geldi.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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