Sonbaharda en çok tercih edilen estetik operasyonlar

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, sonbahar mevsiminde en çok tercih edilen estetik operasyonları ve nedenlerini bizler için sıraladı.

Yaz ile birlikte tatilin de geride kalması aynı zamanda birçok kişiyi ertelediği estetik uygulamalara itiyor. Sonbahar ayrılarında estetik uygulamalarında artış yaşanmasının bir diğer nedeni ise tatilin sona erip şehre dönüşün başlaması.

Sonbaharda estetik yaptırmanın birçok avantajı da var. Bu mevsimin hava koşulları, ayrıca estetik operasyon sonrası dönem için de oldukça ideal. Birçok estetik operasyon sonrasında direkt olarak güneş ışığına çıkmaması gerekir. Bu nedenle sonbaharda güneş ışığına dikkat etmek daha kolaydır.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN UYGULAMALAR

Sonbahar aylarında en çok tercih edilen estetik uygulamaların başında yenilenme ve tazelenme geliyor. Sıcak ve yıpratıcı yaz aylarında zarar gören cilt için yenilenme dönemi olarak kabul edilir. Bu yenilenme vücudun en çok göz önünde bulunan bölgesi olan yüzde başlar.