Sonbaharda evlenmek isteyenler dikkat! Bu yazıyı okumadan gelinlik almayın...

Yazı uğurlamaya başladığımız şu günlerde, sonbaharda düğün yapacak olan gelinleri tatlı bir telaş sarmaya başlar. Yılın tartışmasız en romantik zamanı olan sonbahar, rüya gibi bir düğün planlamanızı mümkün kılar. Düğün hazırlıkları tam gaz devam ederken, sonbahar düğününde nasıl bir gelinlik giymeniz gerektiğine dair kafanızda soru işaretleri oluşabilir. Derlediğimiz bu tüyolar, sonbahar aylarında nasıl bir gelinlik giymeniz gerektiğine dair size yardımcı olacaktır.

İÇ MEKANA UYGUN SONBAHAR GELİNLİKLERİ

Sonbahar gelinliklerini seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli madde, düğünün nasıl bir mekanda yapılacağıdır. Eğer kapalı bir mekanda evleneceksiniz: