Sonbaharda evlenmek isteyenler dikkat! Bu yazıyı okumadan gelinlik almayın...

Yazı uğurlamaya başladığımız şu günlerde, sonbaharda düğün yapacak olan gelinleri tatlı bir telaş sarmaya başlar. Yılın tartışmasız en romantik zamanı olan sonbahar, rüya gibi bir düğün planlamanızı mümkün kılar. Düğün hazırlıkları tam gaz devam ederken, sonbahar düğününde nasıl bir gelinlik giymeniz gerektiğine dair kafanızda soru işaretleri oluşabilir. Derlediğimiz bu tüyolar, sonbahar aylarında nasıl bir gelinlik giymeniz gerektiğine dair size yardımcı olacaktır.
İÇ MEKANA UYGUN SONBAHAR GELİNLİKLERİ
Sonbahar gelinliklerini seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli madde, düğünün nasıl bir mekanda yapılacağıdır. Eğer kapalı bir mekanda evleneceksiniz:
Sonbaharda evleniyorsunuz diye uzun kollu gelinlikler seçmek zorunda değilsiniz. Omuzlarınızı ortaya çıkaran straplez gelinlikler veya askılı modeller sizin için idealdir. Üzerinize alacağınız yumuşacık kürklü bir bolero sayesinde mekana geliş ve gidişlerde kendinizi koruyabilir ve çok şık görünebilirsiniz!
Dantel, romantik sonbahar düğünlerini en iyi tamamlayan detaydır. Tamamen dantelden oluşan bir gelinlik giyebilir ya da tül ve dantelin kusursuz uyumunu kullanarak sade bir gelinliği hareketlendirebilirsiniz.
Saten ve ipek gelinlikler, sonbahar ruhuna en az dantel kadar uyan seçeneklerdir. Klasik çizgilerin gücünden faydalanan ağır bir model seçerek, saten ve ipeğin ışıltısını yansıtabilirsiniz.
DIŞ MEKANA UYGUN SONBAHAR GELİNLİKLERİ
Sonbahar mevsimi, pek çok şehirde açık hava düğünlerine izin verecek kadar ılık geçer. Gecenin ilerleyen saatlerinde üşümemenizi sağlayan pek çok gelinlik modeliyle, açık hava düğününüzün tadını çıkarabilirsiniz.
Uzun kollu sonbahar gelinlikleri, açık hava düğünleri için en popüler seçenektir. Transparan etki yaratan tül ve dantelin mükemmel uyumu, kollarınızı daha ince gösteren bir etki yaratarak gelinliğinize kusursuz bir görünüm kazandırır.
Balon kollu sonbahar gelinlikleri, özellikle omuzlarını açıkta bırakmak isteyen veya gelinliğinde dekolteden vazgeçmeyenlerin bir numaralı tercihidir. Kabarık ve dökümlü kol detayları, ılık sonbahar rüzgarında nazlı nazlı uçuşarak görenleri büyüler.
Tafta ve mikado kumaşlar, açık havada gerçekleşen sonbahar düğünleri için idealdir. Güpür ve dantel detaylar, ağır bir görünümü olan gelinliğinizi daha da zenginleştirir. Tok kumaşların görkemli havası, sonbaharda evlenme kararınızın doğruluğunu kanıtlar niteliktedir.
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