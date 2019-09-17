Sonbaharda hamile olan anne adayları daha şanslı

Centrum Clinic Kadın Sağlığı Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, sonbahar aylarında hamilelik sürecinin çok daha rahat geçtiğini, hatta gerekli tedbirler alındığında bu dönemde anne adaylarının daha avantajlı olduğunu belirtiyor.

Sonbaharda hamilelik döneminde olan anne adayları özellikle gebeliği yaz döneminde geçirenlere göre daha şanslı. Yazın aşırı sıcakları yüzünden hamilelik dönemi oldukça zor geçebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, sonbaharda gebeliğin daha rahat olduğunu belirtirken, anne adaylarının sağlıklı ve doğal besinler almaları gerektiğini, bunun yanında enfeksiyonlara karşı da gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çiziyor.

DOĞAL BESİNLER VE VİTAMİNLERİ ALMAK GEBELİKTE ÖNEMLİ

Hamilelik dönemini sonbaharda geçirenler için dengeli, sağlıklı ve doğal beslenme en önemli unsurlardan biri. Ayrıca gerekli vitaminlerin doğal yollardan alınması açısından da, sonbahar ayları hamilelik için oldukça avantajlı. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, gebe olan anne adayları için gereken besinlerin bu aylarda doğal yollardan alınabileceğini söylüyor ve ekliyor: “Hamilelik döneminde besin değeri yüksek gıdalar tüketilmesi hem anne hem bebek sağlığı açısından çok önemli. Sonbaharda hamile olanlar bu konuda şanslı, çünkü bu mevsimde çıkan meyve ve sebzeler, anne adayının hem ihtiyacı olan hem de en doğalına kolayca ulaşabileceği bir zaman. Bu dönemde anne adaylarına gönül rahatlığıyla ıspanak, pırasa, brokoli gibi sebzeleri tüketmelerini öneriyoruz. Ayrıca yine hamilelikte gereken vitaminleri, özellikle C vitaminini sonbahar aylarında meyvelerden almaları oldukça kolay.”