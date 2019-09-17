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Sonbaharda hamile olan anne adayları daha şanslı

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HAMİLELİK HABERLERİ  | 17.09.2019 10:22 | Son Güncelleme

Sonbaharı karşıladığımız son günlerde, bu mevsimde gebelik süreci de anne adaylarının ilgi odağı haline geliyor. Sonbaharda hamile olan anne adayları, mevsimsel riskleri ve sağlıklı bir hamilelik için gerekenleri merak ediyor.

Sonbaharda hamile olan anne adayları daha şanslı

Centrum Clinic Kadın Sağlığı Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, sonbahar aylarında hamilelik sürecinin çok daha rahat geçtiğini, hatta gerekli tedbirler alındığında bu dönemde anne adaylarının daha avantajlı olduğunu belirtiyor.

Sonbaharda hamilelik döneminde olan anne adayları özellikle gebeliği yaz döneminde geçirenlere göre daha şanslı. Yazın aşırı sıcakları yüzünden hamilelik dönemi oldukça zor geçebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, sonbaharda gebeliğin daha rahat olduğunu belirtirken, anne adaylarının sağlıklı ve doğal besinler almaları gerektiğini, bunun yanında enfeksiyonlara karşı da gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çiziyor.

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DOĞAL BESİNLER VE VİTAMİNLERİ ALMAK GEBELİKTE ÖNEMLİ

Hamilelik dönemini sonbaharda geçirenler için dengeli, sağlıklı ve doğal beslenme en önemli unsurlardan biri. Ayrıca gerekli vitaminlerin doğal yollardan alınması açısından da, sonbahar ayları hamilelik için oldukça avantajlı. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, gebe olan anne adayları için gereken besinlerin bu aylarda doğal yollardan alınabileceğini söylüyor ve ekliyor: “Hamilelik döneminde besin değeri yüksek gıdalar tüketilmesi hem anne hem bebek sağlığı açısından çok önemli. Sonbaharda hamile olanlar bu konuda şanslı, çünkü bu mevsimde çıkan meyve ve sebzeler, anne adayının hem ihtiyacı olan hem de en doğalına kolayca ulaşabileceği bir zaman. Bu dönemde anne adaylarına gönül rahatlığıyla ıspanak, pırasa, brokoli gibi sebzeleri tüketmelerini öneriyoruz. Ayrıca yine hamilelikte gereken vitaminleri, özellikle C vitaminini sonbahar aylarında meyvelerden almaları oldukça kolay.”

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SONBAHARDA ENFEKSİYONLARA DİKKAT

Bu kadar avantajının yanında, hamileliğini sonbahar aylarında geçiren anne adaylarının özellikle bu aylarda enfeksiyondan korunması da oldukça önemli bir konu. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bu dönemde hamilelerin dikkat etmesi gereken durumları şöyle açıklıyor; “Sonbahar aylarında yaygınlaşan gribal enfeksiyonlar hamileler için riskli hale gelebiliyor. Bu yüzden enfeksiyonlardan korunmak çok önemli. Bu aylarda hamileler, çok kalabalık olan ortamlardan kaçınmalı, özellikle başka insanlarla temas sonrası el yıkamak gibi hijyen kurallarına ekstra özen göstermelidir. Doğru beslenme bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve hastalıklardan korunma için en etkili ve doğal yöntem. Hamilelikte de doğru beslenme, enfeksiyon risklerini azaltmak için önemli. Ayrıca, sonbaharda enfeksiyonlardan kaçınmanın bir yolu da grip aşısı. Gebeler, canlı virüs içermeyen grip aşısı olabilirler ve aşı hem anne hem bebek sağlığını korumakta oldukça etkilidir.”

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