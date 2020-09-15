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Sonbaharla birlikte ortaya çıktılar! Gören hayran kalıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2020 11:55 | Son Güncelleme

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Asi Nehri, doğanın yardımıyla su sümbülleriyle süslendi. Önceki yıllarda da görülen su sümbüllerinin yeniden ortaya çıkması bölge sakinlerini mutlu etti.

Sonbaharla birlikte ortaya çıktılar! Gören hayran kalıyor

Lübnan'ın Beka Vadisi'nden başlayıp Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde sonbaharla birlikte su sümbülleri (Eichornia crassipes) yeniden görülmeye başlandı. Geçen yıllarda Asi Nehri'nin Antakya şehir merkezi noktasını metrelerce mesafede kaplayan su sümbülleri, nehrin farklı noktalarında da çoğalmaya başladı. Vatandaşlar, 'Hatay'ın incisi' diye adlandırılan Asi Nehri'nden bu görüntünün giderilmesini istedi. Her yıl Suriye taraflarından Hatay'a doğru geldiği tahmin edilen su sümbülleri, artmaya devam ediyor.

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DHA


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