Sondaj kazısında tarihi "kale karakol" bulundu

ELAZIĞ (AA) - Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elazığ'ın Palu ilçesinde yapılan sondaj kazısında, Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen "kale karakol" bulundu.

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla, Palu'ya bağlı Gökdere köyünde Murat Nehri Vadisi'ne hakim bir dağın tepe noktasında sondaj çalışması yapıldı.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü denetiminde yapılan sondaj kazısında, Bizans döneminde askeri amaçla kullanıldığı değerlendirilen kale karakol bulundu.

Çevreye hakim, yüksek, sarp ve dik yapıya sahip dağın zirvesine konumlanan kalenin, kuzey, doğu ve batı bölümlerinde açılan 7 sondaj alanında kazı çalışması yapıldı.

Güney bölümünün toprak kayması sonucu büyük oranda tahrip olduğu kalenin kalıntılarıda 2,90 ve 1,70 metre aralığında değişen duvarlar tespit edildi.

Yapıldığı döneme ışık tutan kalenin güney kısmında ağız genişliği 90 santimetre olan, iç kısmı zamanla toprakla dolduğu için derinliği tam olarak ölçülemeyen ancak 10 metreden uzun olduğu tahmin edilen ve özel bir harç ile sıvanmış tahıl ambarı bulundu.