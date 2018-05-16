KADIN

'Sonsuza dek evet' deyip, en iyisi olmak için yarıştılar

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
NİKAH - DÜĞÜN HABERLERİ  | 16.05.2018 16:35 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanındaki düğün fotoğrafçıları 2018'in en iyi nişan fotoğrafını çekebilmek için yarıştı. Yaklaşık 6 bin fotoğrafın gönderildiği yarışmada, ilk 50 fotoğraf açıklandı.

En iyisi olabilmek için yarıştılar

Sonsuza dek evet dediler!

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Aşk ... sahilde bir öpücük! Bu fotoğraf en iyi nişan fotoğraflarından biri seçildi

Aşk ... sahilde bir öpücük! Bu fotoğraf en iyi nişan fotoğraflarından biri seçildi
Online düğün planlama sitesi olan Junebug Weddings, herkese açık bir fotoğraf yarışması düzenleyerek yılın en iyi nişan fotoğraflarını belirlemek üzere bir sürece giriştiler.
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Evlilik teklifinin ardından romantik bir an

Evlilik teklifinin ardından romantik bir an
Dünyanın her tarafından gönderilen 6 bine yakın nişan fotoğrafını elemeye tabi tutan yarışmanın jürisi en iyi 50 fotoğrafı belirleyip ve bu fotoğrafları bir albümde yayınladılar.
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Sevgi için nefesini tutmak

Sevgi için nefesini tutmak
Jüri, fotoğrafçılardan duyguları yakalamanın yanı sıra, yaratıcılıklarını sergilenemeleri de istedi.
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Gün batımı ışığını en iyi şekilde kullanan çift

Gün batımı ışığını en iyi şekilde kullanan çift
Junebug Weddings'in editör yardımcısı Carrie Schwab, ''çiftler tutku, sevinç ve partnerleriyle birlikte olmanın heyecanı sergiliyor. İyi çekilmiş bir nişan fotoğrafı çiftin duyduğu tüm heyecanı yaymaktadır. Çiftlerin hayatlarındaki bu eğlenceli zaman boyunca birlikte hissettikleri heyecanı ve sevgiyi bir araya getiriyor.
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İşte en iyi nişan fotoğraflarından bazıları...

İşte en iyi nişan fotoğraflarından bazıları...
Düğün fotoğrafçılığı gerçekten bir sanat formudur ve bu yetenekli sanatçıları dünyanın dört bir yanındaki çiftlere sergilemekten gurur duyuyoruz. Böyle bir koleksiyon yapma fikrimizin amacı tamamıyla bu'' diye konuşuyor.
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Junebug Weddings web sitesi her yıl en iyi nişan fotoğraflarının yanı sıra en iyi düğün fotoğrafları ve seyahat edilecek en iyi yerler gibi yarşmalara da ev sahipliği yapmakta.
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