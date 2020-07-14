Sonu çok kötü olabilir! Çaydanlıktaki suyu bir kez daha kaynatırsanız...

Gün içerisinde ya yemek ya da çay kahve için defalarca su kaynatıyoruz. Peki, her seferinde çaydanlıkta olan suyu döküp yerine yenisini koyuyor muyuz? Yoksa nasılsa içinde su var diyerek çaydanlığın altını açıp kaynamaya mı bırakıyoruz? Açıkçası çoğumuz, fark etmeden de olsa, ikinci seçeneği yapıyoruz. Gün içerisinde belki de üçüncü veya dördüncüye kaynayan suyu yemeklerde, çay veya kahvelerde kullanıyoruz. Ama aslında aynı suyu birden fazla kaynatmaktan kaçınmak gerekiyor. Çünkü yeniden kaynatılan su içerisinde oluşan maddeler uzun vadede sağlığa ciddi zararlar verebiliyor.

AYNI SUYU YENİDEN KAYNATMANIN ZARARLARI NELER?

Suyun yeniden kaynatılmasıyla ilgili yapılan araştırmalar farklı görüşler ortaya koyuyor. Bazı araştırmacılar ortaya çıkan bileşenlerin çok düşük miktarlarda olmasından dolayı vücutta herhangi bir sağlık sorununa sebebiyet vermeyeceğini düşünüyorlar. Bazı uzmanlar ise biriken zararlı maddelerin zaman içerisinde beden sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğini söylüyorlar.

Suyun içerisinde farklı mineraller var. Bunlar sağlığımız için oldukça faydalı ve ilk kaynamada çoğu mineralin yapısı korunduğu için sıkıntı oluşmuyor. Fakat bir kere kaynayıp sonra soğuyan ve ardından yeniden kaynatılan su içerisindeki mineraller bu ikinci işlemden sonra değişime uğramaya başlıyor.