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Sonu çok kötü olabilir! Çaydanlıktaki suyu bir kez daha kaynatırsanız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Türkiye'de her evde ve iş yerinde gün içerisinde mutlaka bir çay suyu kaynar. Hatta çoğu evde gün boyunca ocakta duran bir çaydanlık ya da fişe takılı bir çay makinesi vardır desek abartmış olmayız. Peki, çaydanlığın altında sürekli aynı su mu kaynıyor? Ya bize gayet doğal ve normal gelen bu alışkanlık uzun vadede sağlığımızı olumsuz etkiliyorsa?

Sonu çok kötü olabilir! Çaydanlıktaki suyu bir kez daha kaynatırsanız...

Gün içerisinde ya yemek ya da çay kahve için defalarca su kaynatıyoruz. Peki, her seferinde çaydanlıkta olan suyu döküp yerine yenisini koyuyor muyuz? Yoksa nasılsa içinde su var diyerek çaydanlığın altını açıp kaynamaya mı bırakıyoruz? Açıkçası çoğumuz, fark etmeden de olsa, ikinci seçeneği yapıyoruz. Gün içerisinde belki de üçüncü veya dördüncüye kaynayan suyu yemeklerde, çay veya kahvelerde kullanıyoruz. Ama aslında aynı suyu birden fazla kaynatmaktan kaçınmak gerekiyor. Çünkü yeniden kaynatılan su içerisinde oluşan maddeler uzun vadede sağlığa ciddi zararlar verebiliyor.

AYNI SUYU YENİDEN KAYNATMANIN ZARARLARI NELER?

Suyun yeniden kaynatılmasıyla ilgili yapılan araştırmalar farklı görüşler ortaya koyuyor. Bazı araştırmacılar ortaya çıkan bileşenlerin çok düşük miktarlarda olmasından dolayı vücutta herhangi bir sağlık sorununa sebebiyet vermeyeceğini düşünüyorlar. Bazı uzmanlar ise biriken zararlı maddelerin zaman içerisinde beden sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğini söylüyorlar.

Suyun içerisinde farklı mineraller var. Bunlar sağlığımız için oldukça faydalı ve ilk kaynamada çoğu mineralin yapısı korunduğu için sıkıntı oluşmuyor. Fakat bir kere kaynayıp sonra soğuyan ve ardından yeniden kaynatılan su içerisindeki mineraller bu ikinci işlemden sonra değişime uğramaya başlıyor.

İkinciye kaynatılan suda kalsiyum tuzları oluşmaya başlıyor. Bu bileşenler uzun vadede safra ve böbrek taşlarının oluşmasına neden oluyor.
Yeniden kaynatılan su içerisinde vücutta toksik etkisi yaratacak nitrat bileşenleri de görülmeye başlıyor. Bunlar zaman içerisinde; kanser, kalp ve damar hastalıkları, nörolojik sorunlar ve hatta kısırlık gibi sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Birden fazla defa kaynayan su içerisinde çok çok az miktarda arsenik oluşumu da gözleniyor. İnsan için oldukça zehirli olan bu maddenin vücutta birikmesinin sağlık açısından zararlı olduğu biliniyor.

BU ALIŞKANLIKTAN KAÇINMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Gördüğünüz gibi aynı suyu tekrar kaynatmanın sonuçları ağır olabilir. Her ne kadar uzmanlar bu konuda bir ortak nokta bulamamış olsa da temkinli davranmakta ve dikkatli olmakta fayda var.

Aynı suyu yeniden kullanmak istemiyorsanız kaynattığınız sudan ihtiyacınız olan kadarını kullandıktan sonra dipte kalan suyu lavaboya dökebilirsiniz. Böylece isteseniz de bir daha aynı suyu kaynatamazsınız.

Çaydanlığa her seferinde yalnızca ihtiyacınız olan kadar su koyarak da bu alışkanlıktan kurtulabilirsiniz.

Çaydanlığın veya çay makinesinin durduğu yere küçük bir not kağıdı yapıştırıp her seferinde suyu değiştirmeniz gerektiğini kendinize ve evdekilere hatırlatabilirsiniz.

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