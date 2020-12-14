Sonuçlara inanamayacaksınız! Aspirini bununla karıştırıp yüzünüze sürün...

Hem peeling etkisi yapsın, hem cildimi temizlesin bir yandan da beslesin diyenler arasındaysanız aspirin ve bal maskesini deneyebilirsiniz. Maske tariflerine geçmeden önce aspirin içeren maskeleri haftada ikiden fazla uygulamamanız konusunda uyarmalıyız. İşte size cilt sorununuza göre hazırlayabileceğiniz birkaç maske tarifi.

LEKELERLE SAVAŞAN MASKE

Malzemeler

3-4 adet aspirin

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Yarım çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı bal

1 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlanışı

Aspirinleri toz haline gelene kadar ezin.

Diğer bütün malzemeler ile karıştırın.

Lekelerin olduğu bölgelere maskenizi sürün, on dakika bekletin ve hafifçe ovalayarak maskeyi cildinizden çıkartın.

Ilık su ile durulayın.

Düzenli uygulama ile cilt üzerinde bulunan lekelerin yüzde 90'a kadar azaldığını göreceksiniz.

DAHA SIKI BİR CİLT İÇİN

Malzemeler

2-3 adet aspirin

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı oksijenli su

Hazırlanışı

Toz haline getirdiğiniz aspirini diğer malzemeler ile krem kıvamına gelene kadar karıştırın.

Maskeyi yüzünüze uygulayın ve yarım saat kadar bekletin.

Ardından ılık su ile yüzünüzü yıkayın.

Bu maskede aspirin ve bal ile birlikte mayanın da besleyici etkisinden yararlanıyorsunuz.

Sonrasında dilerseniz lavanta suyu ile cildinizi silebilirsiniz.

Maskeyi haftada bir kez uygulamak, amacınıza ulaşmanızı sağlar.