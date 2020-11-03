Sönük ve cansız saçlara 5 dakikada çözüm! Sadece bu ipucu sayesinde...

Dolgun ve havalı görünen saçlara sahip olmak düşündüğünüz kadar zor değil. Saçlarınıza maşa ya da düzleştiriciyle dahi şekil vermekte zorlanıyorsanız sadece 5 dakikanızı ayırarak saçlarınızı canlandırabilirsiniz.

DALGALI AT KUYRUĞU

Hafif nemli saçlarınızı bigudi ile sarın. Sardıktan sonra üzerine saç kurutma makinesini tutun. Beş dakika boyunca kuruttuğunuz bigudileri açın. Saçlarınızı tepeden at kuyruğu şeklinde toplayın. Kuyruk kısmını düz bir tarak ile tarayın. İşte bu kadar basit.

DAĞINIK TOPUZ

Saçlarınıza hafif bir şekilde krepe uygulayın. Ardından tepeden toplayın. Tel tokası ise saçları dağınık bir şekilde sabitleyin. Hem cool hem de şık bir görünüm kazanacağınızın garantisini veriyoruz.

KALICI DALGALARA MERHABA

Banyodan sonra saçlarınıza uyguladığınız deniz tuzu spreyi sayesinde doğal dalgalara kavuşabilirsiniz. Duştan sonra saçlarınızı tarayın ve üzerine deniz tuzu spreyin sıkın. Hafif bir şekilde saçlarınızı kurutun. Tıpkı yaz aylarında denizden çıkmış gibi harika dalgalar sizin olsun.



