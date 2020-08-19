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Sönük ve cansız saçları olanlar dikkat! Bu saç modelleri sayesinde...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mükemmel bir stilin en önemli parçası olan saçlarımız; sönük ve cansız göründüğünde makyajımızdan kombinimize kadar, hazırlanmaya ayırdığımız zamanı boşa harcadığımızı düşünürüz. Oysa bu durum saçlarımızı istediğimiz gibi şekillendiremeyeceğiz demek değildir! Her saç tipinde olduğu gibi, sönük ve cansız saçlarda da birkaç ipucuna dikkat ederek daha çekici ve şık bir tarz yaratmak mümkün! Saçlarımızı dalgalı ya da hacimli tutmak ne kadar zor görünse de imkansız değil.

Sönük ve cansız saçları olanlar dikkat! Bu saç modelleri sayesinde...

Sönük ve cansız saçlara sahip kadınlar olarak, her zaman dolgun ve havalı görünen saçların hayalini kurarız. Üstelik bir de düz saçlıysak, maşa ile şekillendirdiğimiz saçlarımız birkaç saat bile dayanmaz! Oysa ince telli ve sönük saçlara sahip olmak, farklı saç modelleri deneyemeyeceğimiz anlamına gelmez. İşte saçlarınızı canlandıracak birbirinden farklı modeller…

HACİMLİ VE KÜT

İnce telli, sönük ya da hacimsiz saçlar ile ilgili en büyük yanılgılardan bir tanesi de kısa saç kesimlerinin bu saç tiplerine yakışmayacağı düşüncesidir. Oysa küt kesime sahip saçlarınızı bir miktar saç köpüğü kullanarak çok daha hacimli bir hale getirebilirsiniz. Saçınıza dolgunluk katmak için yuvarlak bir fırça ile krepe yapabilir ve bu işlem sırasında özellikle diplere odaklanabilirsiniz.

DALGALI ATKUYRUĞU

Özellikle yaz günlerinin vazgeçilmez saç modellerinden biri olan atkuyruğu, iri dalgalar ile birleştirildiğinde daha hacimli ve hareketli bir saç stili ortaya çıkarır. Dümdüz bir atkuyruğu yerine hafif ve iri dalgalar eklemek saçınızın olduğundan daha dolgun görünmesini sağlar!

DAĞINIK TOPUZ

Akşam gezmelerinden düğünlere, en çok tercih edilen saç modellerinden biri olan dağınık topuz sönük saçlarınızı dolgun göstermenin en kolay yoludur. Hafif krepe uygulanmış saçlarınızı tepede toplayıp birkaç tel toka ile sabitleyerek çabasız ve doğal bir görünüm elde edebilirsiniz! Daha şık ve düzenli bir görünüm için zarif bir saç tokası ekleyebilirsiniz.

PLAJ DALGALARI

Saçlarınız hem düz hem de sönük ve cansızsa, dalgalı saç modellerini denemek imkansızmış gibi görünebilir. Oysa, biraz uğraş gerektirse de, saçlarımızda denizden çıktıktan sonra oluşan dalgaları taklit etmek ve bu dalgaları kalıcı hale getirmek hiç de zor değil! Duş sonrası uygulayacağınız deniz tuzu spreyi, saçlarınızda doğal dalgaların oluşmasını sağlar. Günlük kullanım için ideal olan doğal dalgalar özel günler için yeterli gelmezse, bu işlem sonrasında saç maşası kullanıp güçlü bir saç spreyiyle dalgalarınızı sabitleyebilirsiniz!

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