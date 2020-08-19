Sönük ve cansız saçları olanlar dikkat! Bu saç modelleri sayesinde...

Sönük ve cansız saçlara sahip kadınlar olarak, her zaman dolgun ve havalı görünen saçların hayalini kurarız. Üstelik bir de düz saçlıysak, maşa ile şekillendirdiğimiz saçlarımız birkaç saat bile dayanmaz! Oysa ince telli ve sönük saçlara sahip olmak, farklı saç modelleri deneyemeyeceğimiz anlamına gelmez. İşte saçlarınızı canlandıracak birbirinden farklı modeller…

HACİMLİ VE KÜT

İnce telli, sönük ya da hacimsiz saçlar ile ilgili en büyük yanılgılardan bir tanesi de kısa saç kesimlerinin bu saç tiplerine yakışmayacağı düşüncesidir. Oysa küt kesime sahip saçlarınızı bir miktar saç köpüğü kullanarak çok daha hacimli bir hale getirebilirsiniz. Saçınıza dolgunluk katmak için yuvarlak bir fırça ile krepe yapabilir ve bu işlem sırasında özellikle diplere odaklanabilirsiniz.

DALGALI ATKUYRUĞU

Özellikle yaz günlerinin vazgeçilmez saç modellerinden biri olan atkuyruğu, iri dalgalar ile birleştirildiğinde daha hacimli ve hareketli bir saç stili ortaya çıkarır. Dümdüz bir atkuyruğu yerine hafif ve iri dalgalar eklemek saçınızın olduğundan daha dolgun görünmesini sağlar!