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Sony canlı performanslar sunmaya başlıyor

11.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Sony canlı performanslar sunmaya başlıyor

Sony, iki yıldır 360 Reality Audio’nun müjdesini duyuruyor. Şirket ilk olarak 2019’da ses performansını sergiledi. Fakat o zamandan beri ürünle ilgili iki probleme çözüm getirilmedi. İlk olarak Sony, 360 Reality Audio için özel olarak tasarlanmış kendi hoparlörlerini göndermedi. İkinci olarak ise içerik kütüphanesi oldukça küçük kalıyor. Sony, 2021 yılının ilk günlerinde bu iki problemi de düzeltmek istediğini duyurdu.

İlk olarak şirket, bu baharda kendi 360 Reality Audio hoparlörlerini piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Şirket, SRS-RA5000 ve SRS-RA3000 adını taşıyan Wi-Fi bağlantıları hoparlörlerin her ikisinin de “benzersiz sürükleyici ses geliştirme algoritması” kullandığını ve Google Assistant veya Alexa cihazlarıyla kontrol edilebileceğini söylüyor. Arka arkaya iki CES etkinliğinde (2019 ve 2020) Sony, prototip hoparlörlerde 360 Reality Audio gösterdi, ancak bunlar piyasaya sürülmedi. Ayrıca bahsedilen modeller için herhangi bir tasarımın kullanılıp kullanılmayacağı da belirsiz.

SONY'NIN PLANI DİĞER ŞİRKETLERE DE LİSANSLAMAK

Sony, bir kullanıcının kulaklarını ve işitme duyusunu analiz eden kulaklık kişiselleştirme teknolojisini diğer şirketlere lisanslamayı planlıyor. Bunların tarihi henüz belli değil ancak Sony’nin sürükleyici sesini yakında daha fazla yerde duymayı umduğu açık.

Şu anda, 360 Reality Audio müziğini evde dinlemek istiyorsanız, Amazon Echo Studio gibi bir hoparlöre ihtiyacınız var. Ayrıca Amazon Music, Tidal veya Deezer gibi bir hizmetin yüksek çözünürlüklü katmanı için bir abonelik de gerekiyor. Sony, platformu 2019 sonbaharında yalnızca kulaklıklar için piyasaya sürdü. O zamanlar, çoğu Sony Music sanatçılarından olmak üzere yalnızca 1000 parça mevcuttu. Şimdi, şirket bu sayıyı 4.000’e çıkardığını söylüyor, ancak Spotify’da 50 milyondan fazla olduğu düşünürsek rakam yine de düşük.

İçerik kütüphanesini genişletmek için Sony, 360 Reality Audio ses ile canlı performanslar sunmaya başlayacak. Bu, Zara Larsson’dan 11 Ocak Pazartesi 17:00'de Artist Connection uygulaması aracılığıyla düzenlenecek canlı bir konser ile başlayacak. Elbette şirket, “gerçekçi bir müzik deneyimi” veya gerçekten oradaymışsınız gibi görünen bir deneyim vadediyor. Marka, konser salonlarının Kovid-19 nedeniyle hala kapalı olması nedeniyle bu seçeneği halka sunmayı umduğunu söylüyor.

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