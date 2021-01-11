Sony canlı performanslar sunmaya başlıyor

İlk olarak şirket, bu baharda kendi 360 Reality Audio hoparlörlerini piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Şirket, SRS-RA5000 ve SRS-RA3000 adını taşıyan Wi-Fi bağlantıları hoparlörlerin her ikisinin de “benzersiz sürükleyici ses geliştirme algoritması” kullandığını ve Google Assistant veya Alexa cihazlarıyla kontrol edilebileceğini söylüyor. Arka arkaya iki CES etkinliğinde (2019 ve 2020) Sony, prototip hoparlörlerde 360 Reality Audio gösterdi, ancak bunlar piyasaya sürülmedi. Ayrıca bahsedilen modeller için herhangi bir tasarımın kullanılıp kullanılmayacağı da belirsiz.

SONY'NIN PLANI DİĞER ŞİRKETLERE DE LİSANSLAMAK

Sony, bir kullanıcının kulaklarını ve işitme duyusunu analiz eden kulaklık kişiselleştirme teknolojisini diğer şirketlere lisanslamayı planlıyor. Bunların tarihi henüz belli değil ancak Sony’nin sürükleyici sesini yakında daha fazla yerde duymayı umduğu açık.

Şu anda, 360 Reality Audio müziğini evde dinlemek istiyorsanız, Amazon Echo Studio gibi bir hoparlöre ihtiyacınız var. Ayrıca Amazon Music, Tidal veya Deezer gibi bir hizmetin yüksek çözünürlüklü katmanı için bir abonelik de gerekiyor. Sony, platformu 2019 sonbaharında yalnızca kulaklıklar için piyasaya sürdü. O zamanlar, çoğu Sony Music sanatçılarından olmak üzere yalnızca 1000 parça mevcuttu. Şimdi, şirket bu sayıyı 4.000’e çıkardığını söylüyor, ancak Spotify’da 50 milyondan fazla olduğu düşünürsek rakam yine de düşük.