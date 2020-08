Sony PlayStation Plus Eylül 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!

PUBG (PlayerUnknown's BattleGrounds) bildiğiniz üzere dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip bir oyun. PUBG Mobile ile de iyi bir çıkış yakalayan ve tanınırlığını arttıran PUBG, Sony'nin Eylül ayında PS Plus abonelerine verdiği hediyelerden biri olacak. Eylül ayı boyunca aboneler, PUBG'yi PlayStation 4 oyun konsollarında ücretsiz bir şekilde oynayabilecek. PS Plus aboneliği bulunmayanlar ise oyunu satın alabilmek için 134 TL ödemek zorunda.

Eylül'de PS Plus'ta ücretsiz olacak ilk oyun, Street Fighter V olacak. Bir dönemin efsanesi olan Street Fighter, Eylül ayı içerisinde PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz olarak sunulacak. Böylece arkadaşlarınıza Street Fighter V'de aduket çekebilirsiniz. Oyunun PlayStation Store'daki fiyatı ise 84 TL. Şimdi geçelim PlayStation Plus Eylül 2020 ücretsiz oyunlarından ikincisine ve de sonuncusuna.

PlayStation Plus ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Daha önce Ağustos ayı için Fall Guys: Ultimate Knockout'ı ve Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'ı ücretsiz olarak sunan Sony, özellikle Fall Guys ile gündeme bomba gibi düştü. Fall Guys deyim yerindeyse bir çılgınlığa ulaştı ve PlayStation'da ayın en çok indirilen oyunu oldu. Fakat Sony'nin sürprizleri bitmedi. Ağustos ayını tamamlamak üzere olduğumuz şu günlerde, sonbaharın ilk ayı olan Eylül'de sunulacak ücretsiz oyunlar da belli oldu.

PS PLUS AĞUSTOS 2020 OYUNLARI NE ZAMAN İNDİRİLEBİLECEK?

PS Plus Eylül 2020 oyunları 1 Eylül tarihinden itibaren indirilebilecek. Unutmadan hatırlatalım; Eğer bir PS Plus abonesiyseniz bu tarihe kadar Ağustos ayının ücretsiz oyunları Fall Guys: Ultimate Knockout ve Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered'ı da ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Sizlere şimdiden iyi oyunlar!