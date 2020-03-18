Sony ve Hideo Kojima beraber çalışacak

Yeni Silent Hill ve Metal Gear oyunları ister misiniz, üstelik Hideo Kojima’nın ellerinden? Kim bilir, belki de bu beklentiler gerçek olur, zira son dönemde pek çok söylenti var.

SONY KONAMİ'NİN EN BÜYÜK KOZLARINI MI SATIN ALIYOR?

Geçtiğimiz ocak ayından, 4Chan’de bir mesaj paylaşılmış ve Konami’de çalıştığını söyleyen bir kullanıcı, Sony’nin Metal Gear, Silent Hill ve Castlevania serilerinin haklarını Konami’den satın almak istediğinden söz etmişti. Son günlerde bu söylentiler tekrar hortladı ve bazı endüstri kaynakları da söylentileri doğruluyor. Peki ne için?

Bu oyunların Sony’nin yeni konsolu PlayStation 5 için hazırlanacağı belirtilmiş ve oyunların ilk detayları da paylaşılmış. Örneğin, Siren ve Gravity Rush gibi oyunları geliştiren Japon oyun stüdyosu Project Siren’in Silent Hill reboot projesinde çalışacağı, yakın zamanda iptal edilen Silent Hills projesinin de Kojima’nın ekibiyle birlikte yeniden hazırlanılacağı söyleniyor. Bitmedi tabii!

Kojima’yla birlikte MGS1 ve MGS2’nin remake olarak hazırlanması, sonrasında da yepyeni bir MGS oyununun geliştirilmesi de gündemde. Son olarak, Castlevania’nın da yeniden yapılması ve bu kez Bloodborne stilinde olması muhtemel. Gerçekten bu oyunlar bile PS5 satın almak için yeterli. Bakalım Sony ve Kojima ne diyecek.

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