HABER

Sopayla dövülen köpek artık 'Mutlu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de sopayla dövülen sokak köpeğine, belediye ekipleri sahip çıktı.

Sopayla dövülen köpek artık 'Mutlu'

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de sopayla dövülen sokak köpeğine, belediye ekipleri sahip çıktı. Tedavisi süren köpeğe 'Mutlu' adı verilirken, kimliği belirlenerek gözaltına alınan saldırgan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Merkezefendi ilçesi Hallaçlar Mahallesi'nde bağlı haldeki bir köpeğin sopayla dövülürken çekilen görüntüleri geçen çarşamba günü, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde bir evin bahçesindeki ağaca zincirle bağlı köpeğin, bir kişi tarafından sopayla başına ve göğsüne vurularak dövülmesi yer aldı.
Büyük tepki çeken görüntünün ardından harekete geçen polis, köpeği döven kişinin bahçenin sahibi R.N. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan R.N., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Köpeğe ise Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı görevlileri sahip çıktı. Köpek, tedaviye alındı. Vücudunda şişlikler olan ve tedavisi devam eden köpeğe 'Mutlu' adı verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şiddet mağduru köpeği ziyaret ederek, tedavisi hakkında veterinerlerden bilgi aldı. Bir süre köpeği seven Zolan, tüm canlılara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Başkan Zolan, 'Mutlu'nun bir an önce yaşadığı travmadan çıkması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Sopayla dövülen köpek artık 'Mutlu'Sopayla dövülen köpek artık 'Mutlu'Sopayla dövülen köpek artık 'Mutlu'Sopayla dövülen köpek artık 'Mutlu'

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
Şehit eşini son yolculuğuna asker selamıyla uğurladıŞehit eşini son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı
Çorlu Belediye meclisinden Barış Pınarı’ndaki Mehmetçiklere selamÇorlu Belediye meclisinden Barış Pınarı’ndaki Mehmetçiklere selam
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Yaşlı adama tuvalette kabusu yaşatmıştı! 3 gün kaçabildi

Tuvalette kabusu yaşatmıştı! 3 gün kaçabildi

İstanbul'da Kurt Kapanı 2019-16 denetimi!

İstanbul'da dev denetim!

İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon

Örgütün kritik isimleri yakalandı

Şehit Astsubay Mesut Akmeşe Dikili'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay’a son veda!

Ukraynalı turist havalimanında yakalandı... Böyle bekledi!

Havalimanında yakalandı... Böyle bekledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.