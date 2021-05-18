Şortla çöp dökmeye giden genç kızı dövmüştü! Yeniden gözaltına alındı

Olay, 11 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın giriş katında ailesiyle oturan üniversite 1’inci sınıf öğrencisi Elif Ülkü Eroğlu, sahurdan sonra şortla çöp atmaya çıktığı sırada 4'üncü katta oturan komşusu M.T. ile karşılaştı. M.T. genç kadına, iddiaya göre, "O.. musun, niye böyle giyiniyorsun?" diyerek sözlü saldırıda bulundu. Eroğlu ise M.T.'ye "Sana mı soracağım?" diyerek tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., Eroğlu'na saldırdı. M.T.’nin saçından tutup yerde sürükleyerek darbettiği Eroğlu, çığlıklarını duyan yakınları tarafından kurtarıldı. Eroğlu'nun şikâyeti üzerine gözaltına alınan M.T., ifadesinde Elif Ülkü Eroğlu'na saldırmadığını öne sürdü. M.T., "Otomobilime tekme atarak zarar verdi. Ben de bu yüzden saçını tuttum" dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., uzaklaştırma kararı verilerek, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

YENİDEN GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Mayıs sabaha karşı Elif Ülkü Eroğlu'nun darbedilmesine ilişkin zanlı M.T'nin yeniden gözaltına alındığı kaydedildi.