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Sosyal medya ayağa kalkmış, Ekşi Sözlük'teki sapık tepki toplamıştı! Mide bulandıran itiraf hakkında suç duyurusu

22.09.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekşi Sözlük'te geçtiğimiz günlerde 'krneac ırkam' rumuzlu bir kullanıcı mide bulandıran sözlere imza atmış, ''Dün akşam 7 yaşındaki bir kız çocuğuyla ilişkiye girdim. Bakire değildi'' satırlarıyla başlayan yazı herkesin tepkisini ve nefretini toplamıştı. Şüphelinin ifadesinin alınması için suç duyurusunda bulunulurken, sözlük yönetimi, 'söz konusu kullanıcı ile ilgili içerik silinmiştir' açıklamasında bulundu.

Sosyal medya ayağa kalkmış, Ekşi Sözlük'teki sapık tepki toplamıştı! Mide bulandıran itiraf hakkında suç duyurusu

Ekşi Sözlük'te yazar olan bir kullanıcının 'İtiraf' yazısı sosyal medyada yayılmış, okuyan herkes 'Bu adamı bulun' diyerek çağrıda bulunmuştu. Herkesin isyan ettiği kişinin yurt dışında yaşadığı iddia edilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Olayın aydınlatılması ve çocuğun yüksek yararının korunması nedeni ile Ekşi Sözlük yönetimi ile iletişime geçen ve yetkililere ''Söz konusu kullanıcıyla ilgili harekete geçtiniz mi?'' sorusunu yönelten Cumhuriyet gazetesi, Ekşi Sözlük yönetiminden, "İlgili kullanıcının üyeliği sözlük moderatörleri tarafından kapatılmış, içerik ise silinmiştir. Bu zihniyette bir profil ve içeriklerin Ekşi Sözlük'teki barındırılması mümkün değildir. Konuyla ilgili tarafımıza ulaştığınız için teşekkür ederiz." cevabını aldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Verilen yanıt üzerine Farkına Var Derneği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Çocuğa nitelikli istismarda bulunduğunu söyleyen şüphelinin ifadesinin alınması ve Ekşi Sözlük yönetiminin ihbar yükümlülüğünü yerine getirmesi, kullanıcının yaptığı 'itirafı' adli makamlarla paylaşması' talebi ile, TCK 103. maddeyi hatırlatarak suç duyurusunda bulundu.

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''7 YAŞINDAKİ BİR KIZLA İLİŞKİYE GİRDİM''

Bununla birlikte mide bulandıran yazıda şu satırlara yer verilmişti: ''Dün akşam 7 yaşındaki bir kızla ilişkiye girdim. Bakire değildi. Tahmin ettiğimden daha derindi. Korktuğum şey hamile kalması. Daha ergenliğe girmedi biliyorum ama yine de içimde o korku var.''

Daha sonra gelen tepkiler üzerine bir açıklama daha yapan sapık, ‘Küfürlü mesajlar alıyorum. Buranın bir itiraf sayfası olduğunu sanıyordum. Kanıt isteyenler bile oldu. Evet kanıt var, buraya yükleyebilirim ama yüklemeyeceğim. Aptal değilim’ demişti.

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Ekşi Sözlük
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