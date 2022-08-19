Sosyal medya bunu konuşuyor! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na dikkat çeken soru

HDP'li milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, YouTube üzerinden yayın yapan Babala TV'ye konuk oldu. Gergerlioğlu, programda vatandaşların kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi. Gergerlioğlu'na soru soran Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan'ın sorusu ve sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

'HDP TOPRAK KOPARMAK İSTİYOR MU?'

İşte sosyal medyaya damga vuran Beyza Tufan'ın sorduğu o soru:

"Bir milletvekili sıfatıyla karşımda olmanız benim için bir şey ifade etmiyor. Siz saçtığınız fitneyle insanların beyinlerine kurşun sıkıyorsunuz. Tutturmuşsunuz 40 senedir bir Kürt sorunu, Kürt meselesi… Binlerce insanın ölmesine neden oldunuz saçtığınız fitneyle. Ben size soruyorum; Kürt sorunu dediğiniz şey tam olarak nedir? Anayasamızda Türk ve Kürtler için ayrı maddeler mi var? Hakim karşısına çıktığınızda Kürtlere 10 katı ceza mı veriliyor? Vergi dairesine gittiğinizde 10 katı vergi mi alıyorlar? Kürt çocukları okumak istediğinde, üniversitenin kapısından mı çevriliyorlar? Bu ülkede çalışıp para kazanmak isteyen hangi Kürde devlet engel oldu? Meclis'e dönüp baktığımızda terör örgütüne bu kadar ilişikli bir parti olmanıza rağmen 50 vekille temsil hakkına sahipsiniz. AK Parti ve CHP'ye baktığımızda Kürt siyasetçiler var. İYİ Parti'de dahi Kürt siyasetçiler var. Her arenada temsil hakkınız var. Çözüm çözüm dediğiniz şey nedir? Siz partiniz adına soruyorum ben; HDP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden toprak koparmak istiyor mu, özerk bir devlet kurmak istiyor mu istemiyor mu?"

'ÖZERK DEVLET TALEBİ YOK'

Gergerlioğlu, bu soruya "HDP'nin özerk bir devlet talebi olmadığı" yanıtını verirken, programa katılan seyirciler Gergerlioğlu'na, sorulara yanıt vermediği gerekçesiyle tepki gösterdi.





