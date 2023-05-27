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Sosyal medya canlı yayında vahşeti yaşadı! Kılıçlı saldırı saniye saniye kaydedildi... Kendisini savunmak isterken elini kaybetti

27.05.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli bir sosyal medya kullanıcısı arkadaşıyla birlikte telefonundan canlı yayın açtığı sırada ilginç bir olay yaşandı. Çinli kullanıcı ve arkadaşı sohbet ettikleri canlı yayında bir anda kılıçlı bir saldırganın hedefi haline geldi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sosyal medya kullanıcılarının tanık olduğu olayda kendisini savunmak isteyen bir kişi eline isabet eden kılıç darbesiyle kabusu yaşadı.

Çin’in en popüler sosyal medya uygulaması olan Douyin ilginç anlara sahne oldu. Yaklaşık 99 kişinin izlediği yayında bir sosyal medya kullanıcısı arkadaşıyla birlikte sohbet ediyordu. İkilinin canlı yayındaki sohbeti bir anda arkalarında beliren kılıçlı bir saldırganla kesildi. Ne olduğunu ilk saniyelerde anlayamayan kullanıcılar cep telefonundaki yayını açık bırakarak koşarak olay yerinden uzaklaştı. Kullanıcılar kaçtıktan sonra devam eden yayında kılıçlı saldırganın etrafa tehditler savurduğu görüldü.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

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İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Saldırıya uğrayan kişilerin hayati tehlikesi bulunmadığı ve tedavilerine hastanede devam edildiği söylendi. Çin yerel haberlerinde kılıçlı saldırganın tutuklandığı ancak eylemini gerçekleştirme nedeninin bilinmediği ifade edildi.

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sosyal medya Çin kılıç

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