Sosyal medyanın nabzını yükseltti! Transparan iç çamaşırlarıyla yatağa uzanıp poz verdi... “Hiçbir şey giymeseymişsin”

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynadığı sırada radikal bir kararla modelliğe adım atarak sosyal medyada aktifleşti. Sosyal medyada 1 milyon takipçiye ulaşan fenomen isim hayranlarının kalp atışlarını hızlandıracak bir paylaşımla daha sevenlerinin karşısına çıktı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Kayla Simmons transparan iç çamaşırı takımıyla yatağa uzandığı anları gösterdi. Göğüslerini ön plana çıkartan pozu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Simmons’un güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Ancak bazı kullanıcılar gönderiyi fazla seksi bulduğunu belirterek, “ Hiçbir şey giymeseymişsin” yorumunu yaptı.