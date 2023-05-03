Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyanın nabzını yükseltti! Transparan iç çamaşırlarıyla yatağa uzanıp poz verdi... “Hiçbir şey giymeseymişsin”

Sosyal medyanın nabzını yükseltti! Transparan iç çamaşırlarıyla yatağa uzanıp poz verdi... “Hiçbir şey giymeseymişsin”

03.05.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Dünyanın en seksi voleybol yıldızı’ olarak anılan Kayla Simmons Instagram’dan yaptığı paylaşımla hayranlarının aklını başından aldı. Voleybol kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştiren 27 yaşındaki isim transparan iç çamaşırı takımıyla yatağa uzanarak çekilen pozlarını paylaşınca gündem yaratmayı başardı.

Sosyal medyanın nabzını yükseltti! Transparan iç çamaşırlarıyla yatağa uzanıp poz verdi... “Hiçbir şey giymeseymişsin”

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynadığı sırada radikal bir kararla modelliğe adım atarak sosyal medyada aktifleşti. Sosyal medyada 1 milyon takipçiye ulaşan fenomen isim hayranlarının kalp atışlarını hızlandıracak bir paylaşımla daha sevenlerinin karşısına çıktı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

1

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Kayla Simmons transparan iç çamaşırı takımıyla yatağa uzandığı anları gösterdi. Göğüslerini ön plana çıkartan pozu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.

2

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Simmons’un güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Ancak bazı kullanıcılar gönderiyi fazla seksi bulduğunu belirterek, “ Hiçbir şey giymeseymişsin” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

 “22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

 Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

 Hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca...

Hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca...

 Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

 Ana sınıfı öğretmeni tartışma yarattı! “Bekar babaların dikkatini çekiyor”

Ana sınıfı öğretmeni tartışma yarattı! “Bekar babaların dikkatini çekiyor”

 Kıyafeti uygun bulunmadı! İş yerinden “Dikkat dağıtıyorsun” denilerek...

Kıyafeti uygun bulunmadı! İş yerinden “Dikkat dağıtıyorsun” denilerek...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine cesur! Kabı küçük gelince sadece göğüs uçlarını örtmeyi seçtiYine cesur! Kabı küçük gelince sadece göğüs uçlarını örtmeyi seçti
Göğüs dekoltesiyle şov yaptı! Göğüslerini zar zor örttüGöğüs dekoltesiyle şov yaptı! Göğüslerini zar zor örttü
43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen

En Çok Okunan Trend Haberler

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Eskiden öğretmendi şimdi karnesi başka! Penisleri inceleyerek...

Eskiden öğretmendi şimdi karnesi başka! Penisleri inceleyerek...

İlginizi Çekebilir

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.