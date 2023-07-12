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Sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine mezarlıkta spor yaptı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

12.07.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni 53 yaşındaki Andrea Sunshine, mezarlıkta spor yaptığı anları paylaşarak sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Mezar taşlarına dayanarak şınav çeken fenomen ismin gönderisi kısa sürede eleştiri oklarının hedefi oldu.

53 yaşındaki vücut geliştirmeci Andrea Sunshine, mezarlıkta antrenman yapmayı sevdiğini itiraf etti ve sosyal medya hesabından mezar taşlarını bir spor aleti gibi kullandığı anlarda çekilen bir gönderisini paylaştı. Spor medya kullanıcılarının eleştirilerine rağmen Sunshine gönderisine, “Çoğu kişinin aksine ben huzuru ölüler arasında buluyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Sosyal medya fenomeni mezarlıkta sık sık antrenman yaptığını dile getirirken bir egzersizi sırasında tanımadığı bir kişinin kendisini şikayet ettiğini söyledi. Bölgeden atıldığını dile getiren Sunshine, “Kulağımda kulaklık vardı ve yüksek sesle müzik dinliyordum. Beni şikayet ettiğinden habersizdim. Uzun yıllardır mezarlıkta spor yapıyorum ve bunu gittiğim her ülkede deniyorum” diye konuştu.

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