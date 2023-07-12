Sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine mezarlıkta spor yaptı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı

53 yaşındaki vücut geliştirmeci Andrea Sunshine, mezarlıkta antrenman yapmayı sevdiğini itiraf etti ve sosyal medya hesabından mezar taşlarını bir spor aleti gibi kullandığı anlarda çekilen bir gönderisini paylaştı. Spor medya kullanıcılarının eleştirilerine rağmen Sunshine gönderisine, “Çoğu kişinin aksine ben huzuru ölüler arasında buluyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya fenomeni mezarlıkta sık sık antrenman yaptığını dile getirirken bir egzersizi sırasında tanımadığı bir kişinin kendisini şikayet ettiğini söyledi. Bölgeden atıldığını dile getiren Sunshine, “Kulağımda kulaklık vardı ve yüksek sesle müzik dinliyordum. Beni şikayet ettiğinden habersizdim. Uzun yıllardır mezarlıkta spor yapıyorum ve bunu gittiğim her ülkede deniyorum” diye konuştu.