Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn frikik vermekten yine korkmadı! İddialı pozu sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran fenomen isim Apollonia Llewellyn yine hayranlarının beğenisini kazanan bir paylaşıma imza attı. Yaz ayları boyunca hayranlarıyla tatillerinden kesitleri paylaşan fenomen isim geleneğini bozmadı ve bu kez de havuz kenarında çekilen bir pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Apollonia Llewellyn siyah dantel detaylardan oluşan bir etek bluz takımı giydi.
Fenomen isim gönderisine, “Gün batımı yüzmesi” notunu ekledi. Hayranları Apollonia Llewellyn’in güzelliğini överek gün batımı manzarasının önüne geçtiğini dile getirdi.