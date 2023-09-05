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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn frikik vermekten yine korkmadı! İddialı pozu sosyal medyayı salladı

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn frikik vermekten yine korkmadı! İddialı pozu sosyal medyayı salladı

    05.09.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla bilinen fenomen isim Apollonia Llewellyn yine iddialı bir pozla gündem yaratmayı başardı. Instagram’da yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim dantel detaylardan oluşan etek ve bluz takımının içine hiçbir şey giymeyince sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran fenomen isim Apollonia Llewellyn yine hayranlarının beğenisini kazanan bir paylaşıma imza attı. Yaz ayları boyunca hayranlarıyla tatillerinden kesitleri paylaşan fenomen isim geleneğini bozmadı ve bu kez de havuz kenarında çekilen bir pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

    kapak yeni

    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Apollonia Llewellyn siyah dantel detaylardan oluşan bir etek bluz takımı giydi.

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    Fenomen isim gönderisine, “Gün batımı yüzmesi” notunu ekledi. Hayranları Apollonia Llewellyn’in güzelliğini överek gün batımı manzarasının önüne geçtiğini dile getirdi.

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