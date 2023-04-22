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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn’in sauna pozu Instagram’ı alev alev yaktı! “Sıcak ve buharlı”

22.04.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yarım milyonu aşkın takipçisiyle saunada keyif yaptığı bir günden anlarını paylaştı. Instagram’da sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan fenomen isim yine geleneğini bozmadı ve hayranlarının karşısına yeşil iç çamaşırı takımıyla çıktı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn’in sauna pozu Instagram’ı alev alev yaktı! “Sıcak ve buharlı”

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla bilinen ve yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn yine cesur bir pozuyla adından söz ettirmeyi başardı. 22 yaşındaki fenomen isim hayranlarıyla sauna geçirdiği bir günden çekilen pozunu paylaştı. Yeşil bikini takımıyla sauna poz veren Llewellyn gönderisine basit bir şekilde “Spa günü” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde hayranları Llewellyn’in pozunu beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kesinlikle harika görünüyor” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu çok çarpıcı. Sıcak ve buharlı” yorumunu yaptı.

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sosyal medya Apollonia Llewellyn

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