Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa "Ham ben" notuyla ev halini paylaştı! Instagram'da gündem yaratmayı başardı

Sosyal medyada 745 bini aşkın takipçisi bulunan Ariella Nyssa, beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini kazandı. Fenomen isim sosyal medyadan yaratılan kusursuz güzellik anlayışını reddederek herkesin kendi bedenini mutlu olmasını dile getiren Nyssa, mavi iç çamaşırı takımıyla evinden verdiği pozlarla hayranlarının beğenisini topladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan Nyssa gönderisine, "Gerçek ham ben. Kendi cildimizde rahat ve güzel hissetmek hepimizin hakkın. Hepimiz eşsiz bir şekilde yaratılmışız. Tüm hayat tecrübelerimiz tekil bir insana dönüştürülmüştür. Sen güzelsin ve bunu asla unutma" dedi.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dünyanın en güzel kadını" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, "Çok güzel ve ilham vericisin. Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler" yorumunu ekledi.