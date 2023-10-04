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    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa "Ham ben" notuyla ev halini paylaştı! Instagram'da gündem yaratmayı başardı

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa "Ham ben" notuyla ev halini paylaştı! Instagram'da gündem yaratmayı başardı

    04.10.2023 14:17 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada beden pozitifliği ve vücut olumlamalarına yönelik paylaşımlar yapan Ariella Nyssa aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından ev halini paylaştı. Paylaşımında hiçbir filtre ve photoshop kullanmayan Nyssa'nın doğal hali hayranlarından tam not almayı başardı.

    Sosyal medyada 745 bini aşkın takipçisi bulunan Ariella Nyssa, beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini kazandı. Fenomen isim sosyal medyadan yaratılan kusursuz güzellik anlayışını reddederek herkesin kendi bedenini mutlu olmasını dile getiren Nyssa, mavi iç çamaşırı takımıyla evinden verdiği pozlarla hayranlarının beğenisini topladı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan Nyssa gönderisine, "Gerçek ham ben. Kendi cildimizde rahat ve güzel hissetmek hepimizin hakkın. Hepimiz eşsiz bir şekilde yaratılmışız. Tüm hayat tecrübelerimiz tekil bir insana dönüştürülmüştür. Sen güzelsin ve bunu asla unutma" dedi.

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    Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dünyanın en güzel kadını" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, "Çok güzel ve ilham vericisin. Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler" yorumunu ekledi.

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