Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa kendisini överek manzaranın tadını çıkarttı! “Bana verilen güzel bedenle...”

Sosyal medyada yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan fenomen isim Ariella Nyssa beden olumlamasına yönelik paylaşımlarıyla ünlendi. Sosyal medyada yaratılan mükemmel güzellik anlayışına meydan okuyan Nyssa, son olarak bikinisiyle dans ettiği anlarda çekilen bir gönderisini paylaştı. Denize doğru kollarını açan fenomen isim sosyal medyada büyük beden olmasına yönelik paylaşımlara adeta meydan okudu.

“HAYATIN TADINI ÇIKARTIYORUM”

Tahta korkuluklara yaslanarak poz verdiği ve dans ettiği anlarda çekilen gönderisine Nyssa, “Sadece bana verilen güzel bedenle hayatın tadını çıkartıyorum” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nyssa’nın güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten benim için büyük bir ilham kaynağısın” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Muhteşemsin” yorumunu ekledi.