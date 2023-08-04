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    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa kendisini överek manzaranın tadını çıkarttı! “Bana verilen güzel bedenle...”

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa kendisini överek manzaranın tadını çıkarttı! “Bana verilen güzel bedenle...”

    04.08.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada özellikle beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ariella Nyssa bikinisini giyip yeni bir beden olumlamasıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen isim deniz manzarasının önüne geçerek dans ettiği anlarda çekilen gönderisinde hayranlarına bedenlerini sevmeleri konusunda uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.

    Sosyal medyada yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan fenomen isim Ariella Nyssa beden olumlamasına yönelik paylaşımlarıyla ünlendi. Sosyal medyada yaratılan mükemmel güzellik anlayışına meydan okuyan Nyssa, son olarak bikinisiyle dans ettiği anlarda çekilen bir gönderisini paylaştı. Denize doğru kollarını açan fenomen isim sosyal medyada büyük beden olmasına yönelik paylaşımlara adeta meydan okudu.

    “HAYATIN TADINI ÇIKARTIYORUM”

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    Tahta korkuluklara yaslanarak poz verdiği ve dans ettiği anlarda çekilen gönderisine Nyssa, “Sadece bana verilen güzel bedenle hayatın tadını çıkartıyorum” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nyssa’nın güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten benim için büyük bir ilham kaynağısın” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Muhteşemsin” yorumunu ekledi.

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