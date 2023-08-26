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    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa plaja sere serpe uzandı! Beden pozitifliğini bikinili pozlarıyla savundu

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa plaja sere serpe uzandı! Beden pozitifliğini bikinili pozlarıyla savundu

    26.08.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadna beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başaran Ariella Nyssa, sahilde bikinisiyle sere serpe uzandığı anlarda çekilen gönderisini paylaştı. Fazla kiloları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Nyssa, “Bedenler yaşamak için” diyerek gönderisinde hiçbir düzenleme yapmadan tamamen doğal olduğunu dile getirdi.

    Kendini sevme tavsiyeleriyle tanınan vücut pozitifliği fenomeni Ariella Nyssa, 730 bini aşkın takipçisiyle tamamen doğal olduğu anlarda çekilen bir gönderisini paylaştı. Turuncu ve kırmızı desenli bikinisiyle poz veren Nyssa, vücudunda herhangi bir bölgeyi saklamak zorunda hissetmediğini söyleyerek sosyal medyadan adeta meydan okudu.

    “DOĞAL KIVRIMLARIMI SEVİYORUM”

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    Bikisini siyah güneş gözlükleriyle tamamlamayı tercih eden Nyssa gönderisine, “Çoğu kişi kontrollü bir şekilde sadece mükemmel olduğunu düşündüğü pozlarını yayınlar. Ama biliyorsunuz ki ben kontrolsüz olanları yayınlamayı seviyorum. Kahkahalar, selülitlerim ve doğal kıvrımlarımı seviyorum. Bir beden yaşar. Gülün, dans edin ve hareket edin. Çünkü bedeniniz bir tapınak ve ruhunuz parlamayı hak ediyor” notunu ekledi.

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    Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin ilham verici olduğunu söyledi.

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