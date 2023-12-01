Sosyal medya fenomeni Daisy Keech, şeffaf iç çamaşırıyla mutfak tezgahına oturup aşka geldi! Köpeğini öpücüklere boğdu

Sosyal medyada sağlıklı yaşam ve spor rutinlerini paylaşarak Instagram'da yaklaşık 6 milyon takipçiye ulaşan Daisy Keech, köpeğiyle sevgi dolu anlarını gösterdi. Mutfak tezgahın oturarak kucağına köpeğini alan fenomen isim onu öpücüklere boğduğu anları paylaştı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozuna Keech, "Annesinin oğlu" notunu ekledi. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar sosyal medya kullanıcıları tarafından peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten inanılmaz bir güzellik" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlham verici bir an" yorumunu yaptı.