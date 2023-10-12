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    4. Sosyal medya fenomeni Daisy Keech sere serpe uzanıp karın kaslarını gösterdi! Karın kasları orman manzarasının önüne geçti

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech sere serpe uzanıp karın kaslarını gösterdi! Karın kasları orman manzarasının önüne geçti

    12.10.2023 11:05 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan sağlıklı yaşam ve fitness konularında yaptığı paylaşımlarla kısa sürede 5 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Daisy Keech bu kez hayranlarını karın kaslarıyla büyüledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak tüm dünya geneline yayılan 5 milyonu aşkın takipçiye sahip Daisy Keech, orman manzarasının karşısında sere serpe uzandı ve karın kaslarının ön plana çıkartan pozuyla beğeni topladı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımda Keech, göbeğini açıkta bırakan bluzu ve mini şortuyla sırt üstü uzandı. Fenomen ismin gönderisi hayranlarının beğenisini toplarken yorumlarda peşi sıra geldi. Keech'in güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.

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