Sosyal medya fenomeni Daisy Keech spor tulumuyla direksiyon başına geçti! Kusursuz fiziğini sergilemekten çekinmedi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim spor tulumuyla kamera karşısına geçerek beğeni topladı. Fenomen ismin gri bandanasıyla uyumlu spor tulumuyla yaptığı paylaşımı hayranlarının beğenisini topladı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayan paylaşımına Keech, "Bazı anlar" notunu eklemeyi tercih etti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini toplarken güzelliğine övgü dolu yorumlar yapıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten kusursuz bir güzellik" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlham vericisin" yorumunu ekledi.