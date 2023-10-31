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    4. Sosyal medya fenomeni Daisy Keech spor tulumuyla direksiyon başına geçti! Kusursuz fiziğini sergilemekten çekinmedi

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech spor tulumuyla direksiyon başına geçti! Kusursuz fiziğini sergilemekten çekinmedi

    31.10.2023 10:24 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan genellikle sağlıklı yaşam ve spor içerikleri paylaşarak herkesi kendisine hayran bırakan fenomen isim Daisy Keech profilinde sonbahar havasına girdi. Cesur pozlarını sergileyen fenomen isim bu kez spor tulumuyla araba sürdüğü anları paylaşarak hayranlarının beğenisini kazandı.

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech spor tulumuyla direksiyon başına geçti! Kusursuz fiziğini sergilemekten çekinmedi

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim spor tulumuyla kamera karşısına geçerek beğeni topladı. Fenomen ismin gri bandanasıyla uyumlu spor tulumuyla yaptığı paylaşımı hayranlarının beğenisini topladı.

    SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayan paylaşımına Keech, "Bazı anlar" notunu eklemeyi tercih etti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini toplarken güzelliğine övgü dolu yorumlar yapıldı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten kusursuz bir güzellik" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlham vericisin" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya fenomen

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