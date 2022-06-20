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Sosyal medya fenomeni Daisy May, itirafıyla tepki çekti! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

20.06.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Daisy May yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dostluğun yıllar içinde ve paylaşımlar arttıkça çoğaldığından söz eden May, en yakın arkadaşı Jess ile aralarında özel bir bağ olduğunu anlattı. Birbirlerinin sevgililerini paylaştıklarını anlatan May’ın “En yakın arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor” itirafı sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya fenomeni Daisy May, itirafıyla tepki çekti! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Sosyal medya fenomeni Daisy May, takipçilerini şaşırtan bir itirafa imza attı. 25 yaşındaki May, ilişkilerde sadakate önem verdiğini ancak belli kalıpları yıkmak gerektiğini savundu. Yakın arkadaşı Jess ve onun sevgilisi Demetre ile aralarında bir anlaşma olduğunu belirten May, “Muhteşem arkadaşım Jess West ve ortağı Demetri ile ilginç şeyler denemeyi seviyor. Bu yüzden bir süreliğine onu ödünç almamı teklif etti. En iyi arkadaşlar gerçekten her şeyi paylaşır” dedi.

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“ÖNEMLİ OLAN BİZİM ANLAMAMIZ”

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Aralarındaki bağı ve ilişkiyi pek çok kişinin anlamayacağını bildiğini belirten May, “Hepimizin hoşuna giden karşılıklı bir anlaşma. En yakın arkadaşımın sevgilisiyle cinsel ilişki yaşıyorum ama bu anladığınız gibi bir durum değil Pek çok kişinin bunu anlayamayacağını biliyorum ama önemli olan bizim anlamamız. Biz bu durumu çok seviyoruz. Bunun kesinlikle aldatma olduğunu düşünmüyoruz” dedi.

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