Sosyal medya fenomeni Daisy May, itirafıyla tepki çekti! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Sosyal medya fenomeni Daisy May, takipçilerini şaşırtan bir itirafa imza attı. 25 yaşındaki May, ilişkilerde sadakate önem verdiğini ancak belli kalıpları yıkmak gerektiğini savundu. Yakın arkadaşı Jess ve onun sevgilisi Demetre ile aralarında bir anlaşma olduğunu belirten May, “Muhteşem arkadaşım Jess West ve ortağı Demetri ile ilginç şeyler denemeyi seviyor. Bu yüzden bir süreliğine onu ödünç almamı teklif etti. En iyi arkadaşlar gerçekten her şeyi paylaşır” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN BİZİM ANLAMAMIZ”

Aralarındaki bağı ve ilişkiyi pek çok kişinin anlamayacağını bildiğini belirten May, “Hepimizin hoşuna giden karşılıklı bir anlaşma. En yakın arkadaşımın sevgilisiyle cinsel ilişki yaşıyorum ama bu anladığınız gibi bir durum değil Pek çok kişinin bunu anlayamayacağını biliyorum ama önemli olan bizim anlamamız. Biz bu durumu çok seviyoruz. Bunun kesinlikle aldatma olduğunu düşünmüyoruz” dedi.