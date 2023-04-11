Yetişkin film yıldızı Reislin’den olay yaratan yatak pozu! Çarşafların arasındaki cesur pozunu paylaştı

Sosyal medyada hayranlarını heyecanlandıran paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken yetişkin film yıldızı Reislin,geleneğini yine bozmadı. Sosyal medyada birbirinden cesur pozlarıyla takipçilerini selamlayan Reislin, Intagram hesabının hikaye bölümünden yatağına uzanmış bir halde çekilen pozunu paylaştı.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Reislin beyaz çarşafların arasında kameraya baktığı anlarda çekilen bir fotoğrafını kullandı. Fotoğrafın odak noktasında Reislin’in yüzü yer alırken çıplak bedenini bulanıklaştırdığı fark edildi.