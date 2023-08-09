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    4. Sosyal medya fenomeni Denise Rocha trafiği birbirine kattı! Bir anda aracından inip üzerini çıkarttı

    Sosyal medya fenomeni Denise Rocha trafiği birbirine kattı! Bir anda aracından inip üzerini çıkarttı

    09.08.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada birbirinden cesur paylaşımlara imza atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Denise Rocha yine hayranlarını şaşırtmadı. Fenomen isim limitleri zorlayarak bu kez akan bir trafikte aracından inip üzerini çıkarttı. Bir anda yolun ortasında çıplak kalan Rocha’yı gören sürücüler şoke olurken trafik dakikalarca durdu.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çeken Denise Rocha, yoğun bir trafik esnasında yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi. Bir anda aracından inen fenomen isim üstündeki kıyafetleri çıkartarak poz vermeye başladı. O anlarda trafik dururken sürücüler duruma önce sinirlendi ardından ise şaşkınlığını gizleyemedi.

    “HEYECAN, ADRENALİN VE MACERA”

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    Yolun ortasında trençkot ve diz üstü kırmızı çizmeleriyel poz veren Rocha gönderisine, “Heyecan, adrenalin ve macera karışımı... Brezilya'nın başkentinin kalbinde yer alan Brasilia'nın ana ve en işlek caddesinin ortasında zorlu bir prova yapmaya karar verdim” notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.

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