Sosyal medya fenomeni Denise Rocha trafiği birbirine kattı! Bir anda aracından inip üzerini çıkarttı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çeken Denise Rocha, yoğun bir trafik esnasında yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi. Bir anda aracından inen fenomen isim üstündeki kıyafetleri çıkartarak poz vermeye başladı. O anlarda trafik dururken sürücüler duruma önce sinirlendi ardından ise şaşkınlığını gizleyemedi.

“HEYECAN, ADRENALİN VE MACERA”

Yolun ortasında trençkot ve diz üstü kırmızı çizmeleriyel poz veren Rocha gönderisine, “Heyecan, adrenalin ve macera karışımı... Brezilya'nın başkentinin kalbinde yer alan Brasilia'nın ana ve en işlek caddesinin ortasında zorlu bir prova yapmaya karar verdim” notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı.