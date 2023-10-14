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    4. Sosyal medya fenomeni Emirhan Özhan sokakta para dağıttı! "İstemiyorum" deyip buruşturup attı

    Sosyal medya fenomeni Emirhan Özhan sokakta para dağıttı! "İstemiyorum" deyip buruşturup attı

    14.10.2023 08:36 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken fenomen isim Emirhan Özhan, kendisini takip edenlere para dağıtmaya devam ediyor. Soluğu sokakta alan Özhan, yoldan geçen bir kadına kendisini takip edip etmediğini sordu. Karşılığında ise 1000 TL vermek isteyince ortalık bir anda karıştı.

    Sosyal medya fenomeni Emirhan Özhan, takipçilerini sokakta aradığı içeriği sayesinde kısa sürede viral olmayı başardı. Son olarak sokakta bir kadının yanına yaklaşan Özhan, kendisini Instagram'dan takip edip etmediğini sordu. Karşılığında ise 1000 TL vereceğini söyledi. Kadın Instagram hesabını açarak Özhan'ı takip ettiğini ancak parayı istemediğini dile getirdi.

    TEPKİSİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

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    Parayı ihtiyaç sahibi birisine verebileceklerini söyleyen kadın defalarca istemediğini belirtti. Fenomen isim parayı sayarak kadına uzatınca ise genç kadın kimsenin beklemediği bir tepkiyle parayı buruşturup yere attı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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