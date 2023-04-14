Sosyal medya fenomeni Francia James kırmızı elbisesiyle Instagram’ı alev alev yaktı! Kalçasına kadar dekoltesini gören bir daha baktı

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran fenomen isim Francia James yine geleneğini bozmadı. Derin göğüs dekoltesi ve kalçasına kadar uzanan yırtmaç detaylı kırmızı elbisesiyle poz veren James’in pozları hayranlarından tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği gönderisine James, “Bugün senin için kırmızı bir elbise giydim” notunu ekledi. James’in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yorumlara akın ederken James’in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kırmızının daha önce bu kadar yakıştığı başka bir insan görmemiştim” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmazsın” yorumunu yaptı.