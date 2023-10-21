Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll bikinisiyle ayna karşısına geçip dans etti! Kıvrak hareketleri olay yarattı

Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, Dünya Kupası'nda tribündeki yerini aldıktan sonra "dünyanın en seksi taraftarı" seçilerek popülerliğini arttırdı. Lakabının hakkını sosyal medyada sonuna kadar veren Knöll cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek takipçilerinden tam not aldı. Fenomen isim pembe bikini takımıyla ayna karşısına geçerek dans yeteneklerini sergiledi.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Knöll pembe bikini takımıyla ayna karşısında dans ettiği anları gösterdi. Kalçasını hareket ettirerek kıvrak dans figürlerine imza atan Knöll'ün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada kullanıcılarının beğenisini kazandı.

Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan paylaşıma binlerce yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı Knöll'ün güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçek bir güzelliksin" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Etkileyici bir dans performansı" yorumunu ekledi.