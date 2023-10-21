Cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra ses estetiği yaptırdı! 4 ay sonraki değişimi sosyal medyada viral oldu

Cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra hastasına ses estetiğinin yapıldığı ifade eden doktor, hastasının 4 aylık ameliyat sonrası sonucunu paylaştı. Hastasıyla ameliyatın öncesinde kişisel bilgilerini sorduğu, haftanın günlerini ve rakamları saydırdığı bir görüntü paylaşan Op. Dr. Elad Azizli, ismi açıklanmayan hastasına ameliyattan 4 ay sonra aynı soruları bir kez daha sordu. O anlar sosyal medyanın ilgisini çekere 620 bini aşkın izlenmeye ulaştı.

BİLİMSEL BİLGİLER DE PAYLAŞTI

Hastasının gönderisini Op. Dr. Azizli, "Ses feminizasyonu ameliyatı sonrası 4 aylık ameliyat sonrası sonuç.Ameliyattan sonraki ilk birkaç ayda ses zayıflayabilir ve uzun süre konuşulduğunda yorgun hissedilebilir. Ses üreten kas üzerindeki gerginlikten kaynaklanır.Bu gerginliğin kaybolması, sesin çok daha doğal ve parlak gelmesi yaklaşık 4-6 ay sürecek" notuyla paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere ilgi gösterirken yorumlarda peşi sıra geldi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülere olumsuz yorumlar yaparak tepki göstermeyi tercih etti.