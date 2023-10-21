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    4. Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot, yataktan sabah rutini paylaştı! Yatak pozu olay yarattı

    Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot, yataktan sabah rutini paylaştı! Yatak pozu olay yarattı

    21.10.2023 14:01 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 9 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Mathilde Tantot bu kez hayranlarının karşısına sabah rutiniyle çıktı. Fenomen isim yatakta çekilen bir pozunu paylaşarak 'Günaydın' notunu ekledi. Tantot'un pozu sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Model kardeşi Pauline Tantot ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mathilde Tantot sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine geçti. Sosyal medyadan cesur paylaşımlar yapmasıyla ünlenen Tantot, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda sabah rutinini paylaştı. Fenomen isim yatağına uzanarak çekilen pozunda televizyon keyfi yaptığı anları hayranlarına gösterdi.

    SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Tantot, yatağında uzanarak keyif yaptığı anları paylaşarak hayranlarına "Günaydın" demeyi ihmal etmedi. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarından tam not almayı başardı.

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