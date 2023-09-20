Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll tribündeki yeniden tribündeki yerini aldı! Tarzı gündem yaratmayı başardı

Dünya Kupası'ndaki cesur kıyafet seçimleri sayesinde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Ivana Knöll sosyal medyanın kendisine verdi "Dünyanın en seksi taraftarı" lakabının hakkını sonuna kadar verdi. Fenomen isim Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda karşılanan Milan ve Newcastle United maçını tribünden izledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyadan San Siro Stadyumu'nda çekilen pozlarını paylaşan Knöll'ün gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Fenomen ismin gönderisi binlerce beğeni ve yorum toplarken hayranları güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.