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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll tribündeki yeniden tribündeki yerini aldı! Tarzı gündem yaratmayı başardı

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll tribündeki yeniden tribündeki yerini aldı! Tarzı gündem yaratmayı başardı

    20.09.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki cesur kıyafet seçimleri sayesinde "Dünyanın en seksi taraftarı" olarak ünlenen Ivana Knöll lakabının hakkını vermek için yeniden tribünlerdeki yerini aldı. Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamak isteyen Knöll soluğu İtalya'da aldı. Fenomen ismin tercih ettiği gri renkli tulumu sosyal medyadan beğeni topladı.

    Dünya Kupası'ndaki cesur kıyafet seçimleri sayesinde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Ivana Knöll sosyal medyanın kendisine verdi "Dünyanın en seksi taraftarı" lakabının hakkını sonuna kadar verdi. Fenomen isim Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda karşılanan Milan ve Newcastle United maçını tribünden izledi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medyadan San Siro Stadyumu'nda çekilen pozlarını paylaşan Knöll'ün gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Fenomen ismin gönderisi binlerce beğeni ve yorum toplarken hayranları güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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