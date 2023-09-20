Golf fenomeni Paige Spiranac derin göğüs dekolteli bluzuyla poz verdi! Hayranlarına "Sizce uygun mu?" diye sorunca olay oldu

Sosyal medyada yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan fenomen isim golf sporundaki başarısının yanında güzelliğiyle de adından söz ettiriyordu. Profesyonel sporculuk kariyerine ara verdikten sonra sosyal medya hesaplarını daha aktif bir şekilde kullanmaya başlayan fenomen isim yine hayranlarının karşısına eski golf günlerini anımsatan bir paylaşımla çıktı.

GÖĞÜS DEKOLTESİ GÜNDEM OLDU

Beyaz derin göğüs dekolteli bir bluzla selfie çekildiği anları paylaşan Spiranac gönderisine, "Gömleğin yakası var. Bu yüzden golfa uygun değil mi?" notunu ekledi.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok güzelsin" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlham veren bir insan" yorumunu ekledi.



