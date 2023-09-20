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    4. Golf fenomeni Paige Spiranac derin göğüs dekolteli bluzuyla poz verdi! Hayranlarına "Sizce uygun mu?" diye sorunca olay oldu

    Golf fenomeni Paige Spiranac derin göğüs dekolteli bluzuyla poz verdi! Hayranlarına "Sizce uygun mu?" diye sorunca olay oldu

    20.09.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Eski profesyonel golfçü Paige Spiranac Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Golf kariyerine ara verdikten sonra sosyal medya paylaşımlarına ağırlık vererek kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Spiranac eski günlerine geri döndü. Fenomen isim derin göğüs dekolteli bluzuyla poz verirken hayranlarına golf için uygun olup olmadığını da sormayı ihmal etmedi.

    Sosyal medyada yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan fenomen isim golf sporundaki başarısının yanında güzelliğiyle de adından söz ettiriyordu. Profesyonel sporculuk kariyerine ara verdikten sonra sosyal medya hesaplarını daha aktif bir şekilde kullanmaya başlayan fenomen isim yine hayranlarının karşısına eski golf günlerini anımsatan bir paylaşımla çıktı.

    GÖĞÜS DEKOLTESİ GÜNDEM OLDU

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    Beyaz derin göğüs dekolteli bir bluzla selfie çekildiği anları paylaşan Spiranac gönderisine, "Gömleğin yakası var. Bu yüzden golfa uygun değil mi?" notunu ekledi.

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    Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok güzelsin" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlham veren bir insan" yorumunu ekledi.

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