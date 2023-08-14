Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll’ü kimse durduramıyor! Her hafta başka bir yerde... Şezlong pozları hiç değişmiyor

Dünya Kupası’nın en seksi taraftarı seçilen fenomen isim kısa sürede dünya geneline yayılan 3.3 milyon takipçiye ulaştı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarıyla sık sık iletişime giren Knöll yine geleneğini bozmadı ve yaz aylarının vazgeçilmezi haline gelen tatil pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı.

BU KEZ BALKANLAR’DA

Sık sık Yunanistan tatil karelerini paylaşan ve seyahatlerinden özel anlarını göstermeyi ihmal etmeyen Knöll bu kez Montenegro’da deniz kenarında çekilen bir pozunu yayınladı. Fenomen ismin siyah bikinisiyle şezlonga uzanarak poz verdiği anlar hayranlarından tam not almayı başardı.