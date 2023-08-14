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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll’ü kimse durduramıyor! Her hafta başka bir yerde... Şezlong pozları hiç değişmiyor

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll’ü kimse durduramıyor! Her hafta başka bir yerde... Şezlong pozları hiç değişmiyor

    14.08.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    2022 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’ndaki kıyafet seçimleri sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen isim Ivana Knöll, yaz tatilinin tadını çıkartmaya devam ediyor. Fenomen isim son olarak Balkanlar’da deniz kenarında şezlonga uzanıp çekilen bir pozunu paylaştı.

    Dünya Kupası’nın en seksi taraftarı seçilen fenomen isim kısa sürede dünya geneline yayılan 3.3 milyon takipçiye ulaştı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarıyla sık sık iletişime giren Knöll yine geleneğini bozmadı ve yaz aylarının vazgeçilmezi haline gelen tatil pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı.

    BU KEZ BALKANLAR’DA

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    Sık sık Yunanistan tatil karelerini paylaşan ve seyahatlerinden özel anlarını göstermeyi ihmal etmeyen Knöll bu kez Montenegro’da deniz kenarında çekilen bir pozunu yayınladı. Fenomen ismin siyah bikinisiyle şezlonga uzanarak poz verdiği anlar hayranlarından tam not almayı başardı.

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