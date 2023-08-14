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    4. Sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine çıplaklar plajına gitti! “Kıyafetsiz doğduk” diyerek üzerinde ne varsa çıkarttı

    Sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine çıplaklar plajına gitti! “Kıyafetsiz doğduk” diyerek üzerinde ne varsa çıkarttı

    14.08.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya fenomeni Andrea Sunshine, Instagram hesabından yaptığı ilginç paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Natüralizme merak salan fenomen isim son olarak çıplaklar plajından paylaşım yaptı. Plaj deneyimini sosyal medyadan paylaşan Sunshine Instagram’da gündem yaratmayı başardı.

    İspanya’nın popüler tatil lokasyonu İbiza’da yaz aylarının tadını çıkartan fenomen isim 460 bini aşkın takipçisiyle çıplaklar plajı deneyimini paylaştı. 53 yaşındaki fenomen isim İbiza sahilinde renkli güneş gözlüğü ve gümüş bir kolye dışında hiçbir şey takmadan poz verdi.

    “KIYAFETSİZ DOĞDUK”

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    Uygun bulduğu plajlarda çıplak bir şekilde denize girmeyi sevdiğini dile getiren Sunshine, “Uygun kumsallarda çıplak olmayı seviyorum. Doğallık bedende ve ruhta özgür hissetmektir. Kıyafetsiz doğduk ve giyinmedik” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının ilgisini çekmeyi başarırken binlerce beğeni ve yorum topladı.

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    sosyal medya İspanya ibiza fenomen

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