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    4. Sosyal medya fenomeni Izzy Nicholls duşun altından yaptığı paylaşımla meydan okudu! "Eleştirenlere postayla gönderin"

    Sosyal medya fenomeni Izzy Nicholls duşun altından yaptığı paylaşımla meydan okudu! "Eleştirenlere postayla gönderin"

    15.09.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede 360 bini aşkın takipçiye ulaşan Izzy Nicholls fazla kiloları nedeniyle kendisini eleştirenlere paylaşımıyla meydan okudu. Fenomen isim pembe bikini takımıyla duşun altında çekilen pozlarını paylaşarak adeta rest çekti.

    Sosyal medyada fenomeni Izzy Nicholls beden pozitifliği ve vücut olumlamasına yönelik paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Fenomen isim kadınların kendi bedenleri içerisinde mutlu olmaları gerektiğini savunurken standart güzellik algısına da meydan okuyor. Nicholls pembe bikini takımıyla duşun altından yaptığı paylaşımıyla kendisini eleştirileri hedef aldı.

    "ÇERÇEVELETİP GÖNDERİN"

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    Fenomen isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Bunları çerçeveletip beni eleştirenlere gönderin" notunu ekledi.

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    Sosyal medyanın sevilen isminin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni toplarken hayranları Nicholls'un güzelliğini övmek için adeta yorumlarda birbirleriyle yarıştı.

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