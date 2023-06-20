Sosyal medya fenomeni Lyna Perez, göğüslerine küçük bikinisiyle deniz keyfini paylaştı! Sadece göğüs uçlarını örttü

Instagram’da 9 milyonu aşkın takipçisiyle sık sık cesur pozlarını paylaşmayı tercih eden Lyna Perez yine geleneğini bozmadı. Sosyal medya hesabının biyografi bölümünde kendisini tanımlamak için “Ben aslında bikiniyle yaşıyorum” cümlesini tercih eden Perez, son paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Deniz kenarında altın sarısı bikinisiyle adeta şov yapan Perez’in gönderisi hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği pozlarında Perez göğüslerine küçük gelen son derece cesur bir bikini üstü tercih etti. Bikini altını ise göbek bölgesinde bulunan inci detaylı bir vücut aksesuarıyla tamamlayan Perez’in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine Perez, “Çok tatlı” notunu ekledi. Perez’in gönderisi hayranlarından övgü dolu yorumlar almayı başardı.



