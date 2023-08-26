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    4. Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot İbiza’ya bikini üstünü çıkartarak veda etti! Pozu olay yarattı

    Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot İbiza’ya bikini üstünü çıkartarak veda etti! Pozu olay yarattı

    26.08.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden fenomen isim Mathilde Tantot yaz boyunca adeta durmak bilmeden tatil yaptı. Popüler tatil lokasyonlarını gezen Tantot, yaz aylarının sonuna doğru İbiza’ya cesur bir pozla veda etmeye seçti.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak birbirinden cesur paylaşımlara imza atan Mathilde Tantot yine geleneğini bozmadı ve hayranlarının karşısına İbiza’dan çıktı. Dünyanın en ünlü tatil lokasyonlarından biri olarak kabul edilen İbiza’da deniz, kum, güneş ve sıcak havanın tadını çıkartan Tantot’un vedası da olay oldu.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    kapak mathilde

    Fenomen ismin İbiza’ya veda ettiği pozu sosyal medyada gündem yarattı. Kayalıkların üzerine havlusunu atan ve bikini üstünü çıkartmayı tercih eden Tantot gönderisine, “Hoşça kal” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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    sosyal medya

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